مجلس دبي الرياضي يكرّم بلدية دبي لجهودها في فعالياته

كرّم مجلس دبي الرياضي، 56 موظفاً من منتسبي 16 فرعاً من فروع قسم العمليات وخدمات النظافة بإدارة النفايات ببلدية دبي، تقديراً لجهودهم في إنجاح الفعاليات الرياضية التي نظمها المجلس خلال عام 2017، ودورهم في الحفاظ على نظافة شوارع دبي وإعادة المكان أفضل مما كان وبالأخص فعالية مسيرة المشي 24 ساعة التي نظمها المجلس في نوفمبر الماضي.

وقام سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بتسليم شهادات التقدير إلى رؤساء الأقسام والمراقبين والعمال في قسم العمليات وخدمات النظافة بإدارة النفايات في بلدية دبي، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام وعلي المطوع مدير إدارة الدعم المؤسسي وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس.

وقال سعيد حارب: مجلس دبي الرياضي يرتبط مع بلدية دبي بشراكة استراتيجية، حيث نعمل معاً في العديد من المجالات التي تخدم المدينة والمجتمع، وعمال النظافة في البلدية يؤدون دوراً أساسياً في عملية تنظيم البطولات من خلال القيام بتوفير سبل الراحة والنظافة للجمهور والمشاركين والمحافظة على جمال المدينة وتقديم وجه حضاري لمجتمعنا ومدينتنا.

وقد حرصنا على أن نستضيف العمال والمسؤولين في إدارة النفايات في مقر المجلس، وأن نتشارك معهم وجبة الإفطار والتجول في أروقة المجلس اعترافًا منا بدورهم وبأنهم أفراد أساسيون في فرق العمل في جميع الفعاليات الخارجية التي ننظمها.

وحرص أمين عام مجلس دبي الرياضي ومساعد الأمين العام والمديرون بالمجلس على التقاط صورة جماعية مع منتسبي بلدية دبي والصور التذكارية مع كل شخص، وتناول وجبة إفطار معهم في مقر المجلس.