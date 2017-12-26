منتخب اليد يكسب «تميم» في أولى تجاربه بمعسكر تونس

في أولى تجاربه الودية خلال معسكره الخارجي في مدينة سوسة التونسية، حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد، فوزاً معنوياً مهماً، على فريق تميم أحد فرق الدرجة الأولى بتونس أول من أمس، بنتيجة 23/‏‏21، ومن المقرر أن يكون قد خاض منتخبنا مساء أمس مباراته الثانية أمام فريق النادي الأفريقي.

وتأتي هذه المباريات التجريبية في إطار تحضيرات الأبيض الإماراتي للمشاركة في التصفيات الآسيوية المقرر إقامتها من 18 - 28 يناير 2018 في مدينة سون بكوريا الجنوبية، والمؤهلة لكأس العالم 2019 في ألمانيا والدنمارك، ويمثل معسكره بتونس الذي يمتد حتى 2 يناير المقبل، مرحلة الإعداد ما قبل الأخيرة.

حيث يستكمل تحضيراته الفنية، في السعودية من 5 - 10 يناير، ومن بعدها يقف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الجزائري صالح بوشكريه ومساعده الوطني هاشم إسحاق على جاهزية الفريق ومدى الاستفادة من التحضيرات السابقة والحالية لاختيار 16 لاعباً يمثلون الدولة في المحفل الآسيوي المرتقب بكوريا.

استفادة

وأكد عبدالله الكعبي عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس البعثة في معسكر تونس، خلال اتصال هاتفي لـ «البيان الرياضي» معه، أن جميع التحضيرات تسير وفق الخطة التي وضعها الجهاز الفني والتي تشمل تدريبات صباحية ومسائية، لتحقيق أكبر استفادة فنية ومهارية وبدنية وتكتيكية، بخلاف ترسيخ عملية الانسجام بين صفوف اللاعبين وتوظيفهم التوظيف الأمثل خلال المواجهات الرسمية المقبلة، وثمن الكعبي التزام اللاعبين، وأعرب عن رضاه لما قدموه في المباراة الودية الأولى مع فريق تميم.

اتصال

ومن جانبه، اتصل محمد الحمادي مدير المنتخبات الوطنية، برئيس البعثة عبدالله الكعبي، ليطمئن على الفريق واستعداداته التالية، بعد أن خاض أمس مباراته الثانية مع فريق الأفريقي، أحد فرق المقدمة في تونس، ثم يقابل نظيره التونسي، وسيختتم مبارياته الودية أمام فريق الترجي بطل الدوري التونسي، ومن ثم يدخل حصة تدريبية أخيرة يعود بعدها إلى الدولة ويستأنف تحضيراته الداخلية والخارجية لحين السفر إلى التحدي الآسيوي في كوريا.