ولي عهد الفجيرة يرعى «أولمبياد زايد للبلياردو 2018»

أعلن اتحاد البلياردو والسنوكر، عن رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لبطولة أولمبياد زايد للبلياردو 2018، بمشاركة قياسية للدول العربية تفوق كل المشاركات في بطولات البلياردو، وتوجه سلطان الجوكر أمين السر العام للاتحاد بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على رعايته الكريمة لهذا الحدث الاستثنائي الذي جاء بمبادرة من اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر بالتنسيق مع الاتحاد العربي الذي أبدى سعادته الكبيرة بتنظيم «أولمبياد» غير مسبوق في لعبة البلياردو تعبيراً عن أسرة اللعبة في الوطن العربي عموماً وفي دولة الإمارات على وجه الخصوص تجاه المبادرة السامية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 2018 «عام زايد».

وستقام البطولة تحت إشراف الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر، في إمارة الفجيرة، في الفترة من 20 - 30 مارس المقبل، بمشاركة المنتخبات العربية في ألعاب السنوكر للفردي والفرق وألعاب البلياردو للفردي والفرق، وأكد الجوكر أن «أولمبياد زايد»، يتم التنسيق فيها على مستوى رفيع مع الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر، لكون المناسبة استثنائية، وتحمل اسماً غالياً وعزيزاً على الجميع في الوطن العربي الكبير، وعبر عمرو الخرادلي رئيس الاتحاد العربي، عن فخرهم الكبير بهذا الحدث.

وقال إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، قيمة كبيرة ليس فقط للإمارات، بل للأمة العربية أجمع وهو أقل تكريم من الاتحاد العربي للمغفور له الشيخ زايد حكيم الأمة العربية الذي قدم الكثير للعالم أجمع وأسس للمفاهيم البناءة التي سار عليها أبناؤه في القيادة الرشيدة للدولة وشعب الإمارات أجمع.