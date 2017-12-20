ثالث جولات كأس رئيس الدولة للجوجيتسو السبت

تنطلق السبت المقبل، منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، المخصصة للأندية ضمن موسم مسابقات الاتحاد 2017-2018، والتي ستقام على مدار يوم واحد، في نادي شباب الأهلي -دبي، وأعلن الاتحاد انتهاء استقبال طلبات المشاركة في الجولة والذي فُتح منذ شهر يوليو الماضي، لفئات المحترفين فوق 21 سنة لكل من الرجال والسيدات، والشباب والفتيات تحت 20 سنة والناشئين والناشئات تحت 17 سنة، ومن المقرر أن تقام الجولة الرابعة التالية، بمجمع بينونة التعليمي بالظفرة، والخامسة بصالة مبادلة أرينا في أبوظبي، التي ستشهد تتويج بطل هذا الموسم، وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق الاتحاد لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو للأندية، والتي تتألف من خمس جولات، يأتي في إطار مهمته الأساسية التي تحظى بدعم وتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرامية إلى المساهمة في بناء مجتمع الجوجيتسو الإماراتي، الذي يتمتع باحترافية عالية، وقدرة على الوصول بالإمارات إلى منصات التتويج إقليمياً وعالمياً.

إصرار

وتستمر البطولة في استقطاب أعداد متزايدة من المشاركين، حيث تشهد الجولة الثالثة هذا الموسم، ارتفاعاً في نسب التسجيل، الأمر الذي يعكس إصرار وعزيمة مختلف اللاعبين والأندية على خوض المنافسة والتحدي، وخاصة تلك التي تتنافس على المراكز الأولى عقب الجولتين الأولى والثانية من البطولة، حيث يحتل حالياً الصدارة نادي العين بمجموع 1352 نقطة، بينما يحل في المركز الثاني نادي الجزيرة بـ 866 نقطة، ويحل في المركز الثالث، أكاديمية الوحدة بمجموع 811 نقطة، ويأتي نادي الظفرة رابعاً بـ 436 نقطة، وتخَصَص هذه البطولة للاعبين واللاعبات المواطنين، بهدف تحفيز المنافسة بين الأندية، حيث تمنح هذه البطولة لجميع لاعبي الجوجيتسو المسجلين لدى الأندية المحلية، فرصة المشاركة، في حين تستهدف استكشاف المزيد من المهارات المتميزة لدى مواطني الدولة، المؤهلين للمنتخبات الوطنية، بهدف تسليط الضوء عليهم، وتقديم الرعاية لهم، سعياً للارتقاء بهم إلى المحافل الرياضية الدولية.

فئات

وتقام منافسات البطولة على أساس مباريات فردية، ووفق فئات عمرية وأوزان محددة، بغض النظر عن الحزام الذي يحمله اللاعب المشارك، وتنقسم الفئات العمرية إلى ثلاث مجموعات وهي، فئة فوق سن 21 سنة لكل من الرجال والسيدات، وفئة الشباب والفتيات تحت سن 20 سنة، والناشئين والناشئات تحت سن 17 سنة.

وقال يوسف البطران، عضو مجلس إدارة الاتحاد، مدير البطولة: أحد أهم أهدافنا في الاتحاد هو نشر الرياضة وتعزيز مستوى لاعبي ولاعبات الدولة ورفدهم بالمهارات اللازمة، ليصبحوا أبطالاً ذوي قدرات تنافسية عالمية المستوى، وما شهدناه في الجولتين الأولى والثانية من البطولة، لهو خير دليل على تحقق هذا الهدف، حيث أظهر أبناء الأندية من لاعبي الجوجيتسو، قدرات مبهرة وإصراراً على المنافسة وتعزيز مهاراتهم على بساط المنافسة، ما جعلنا اليوم أمام بطولة لا تقل مستوى عن البطولات الدولية، وهو ما يسهم كذلك في تجهيز أبناء الدولة من أبطال الجوجيتسو للمشاركة في البطولات الدولية المقبلة هذا الموسم وحصد المزيد من الميداليات الملونة وتعزيز إنجازاتهم الكبيرة هذا الموسم، والتي نفخر بها جميعاً.

برنامج

يشمل برنامج الاتحاد، بطولة الفجيرة الدولية للمحترفين، يومي 26 و27 يناير المقبل، وتليها الجولة الرابعة من بطولة كأس رئيس الدولة بمجمع بينونة التعليمي بالظفرة يوم 3 فبراير، وبطولة رأس الخيمة الدولية للمحترفين يومي 16 و17 فبراير المقبل.