منصور بن محمد يتوّج «نيسان» بطل شاطئية البولو

توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، فريق «نيسان ليف» بكأس بطولة بولو الشاطئ دبي، والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

والتي أسدل عليها الستار أول من أمس، وسط أجواء احتفالية كبيرة بنادي سكاي دايف دبي بمنطقة المينا السياحي بدبي، كما حرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الاطلاع على جميع الفعاليات المصاحبة للبطولة.

وشملت جولته التي رافقه خلالها سعيد حارب وناصر آل رحمة وسام والمسؤولون، جميع الخيم التي أقيمت بموقع البطولة، والتي شملت خيم مستلزمات الفروسية بشكل عام، ورياضة البولو بشكل خاص.

رعاية

شهدت البطولة التي حظيت برعاية شركة نيسان، وبدعم كبير من مجلس دبي الرياضي، والعديد من المؤسسات والشركات، أكثر من 14 لاعباً، مثّل العنصر المواطن النسبة الأكبر في هذه البطولة، إلى جانب اللاعبين المحترفين من العديد من الدول العربية والأجنبية.

وجاء تتويج فريق نيسان ليفوز بكأس البطولة، عقب فوزه المستحق على فريق رويال بيرلز بتسعة أهداف مقابل ستة أهداف، ليحتل فريق رويال المركز الثاني، وكان فريق هيلز أدفرتايزنج، قد حقق المركز الثالث، عقب فوزه على فريق آرت مارين الرابع بخمسة أهداف مقابل هدف، في نهاية المباراة التي سبقت النهائية.

حضور

شهد حفل النهائي للبطولة، وشارك في التتويج والتكريم، إلى جانب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ونائبه ناصر آل رحمه، وسام كاتيلا المدير الإداري والإبداعي لشركة «ماميمو»، مؤسس البطولة منذ انطلاقتها بدبي عام 2004، وغابي كاتيلا مدير تنظيم الفعاليات والبطولات في شركة «ماميمو».

وكاليا سيفا غنانام رئيس نيسان الشرق الأوسط، والعديد من المسؤولين عن البطولة، وجميع اللاعبين، وجمهور كبير تابع فعاليات ختام الحدث المميز، الذي أقيم على رمال دبي بمنطقة النادي السياحي بدبي، ولأول مرة تحت الأضواء الكاشفة.

تتويج

ووسط أجواء احتفالية، توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي للرياضات البحرية، فريق نيسان البطل بكأس البطولة، والهدايا القيمة من شركة لونجين، حيث قاد الشاب طارق البواردي مع شقيقه راشد، إلى جانب الأرجنتيني ماتياس ماتشادو، فريق نيسان، إلى منصة التتويج، بفوزه المستحق على فريق رويال بتسعة أهداف مقابل ستة أهداف.

في مباراة شكلت مسك الختام، كما توج سمو راعي حفل الختام، فريق هيلز بالهدايا المخصصة للمركز الثالث، ونال فريق آرت هدايا المركز الرابع، كما تم تكريم اللاعب الأرجنتيني لوكاي لابات بكأس أفضل لاعب في البطولة، وطال التكريم العديد من المسهمين في النجاح.

شكر

من جانبه، توجه سعيد بن حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، بالشكر والعرفان، إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على تشريفه البطولة بالحضور وتتويج الفائزين، معرباً عن سروره بالنجاح الذي حققته بطولة بولو الشاطئ، التي تعد من البطولات المهمة والمميزة في الأجندة الرياضية السنوية بدبي.

وقال حارب: هذه البطولة ولدت في دبي، وانتشرت في العالم، كما أصبحت إضافة كبيرة للتنوع الذي يميز أجندتنا الرياضية السنوية، وملتقى لأبرز نجوم رياضة البولو وعشاقها، وثمن بن حارب، الأداء الراقي الذي قدمه أبناء الإمارات في البطولة، عكس مكانة اللعبة في دولتنا، رغم ما تتطلبه من مهارات فنية وقدرات بدنية عالية.