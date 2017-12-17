افتتاح مبهر لـ«شطرنجية سيدات الشارقة»

افتتحت مساء أول من أمس بطولة الشارقة الدولية لشطرنج السيدات التي ينظمها نادي فتيات الشارقة للشطرنج من 15 إلى 21 ديسمبر الجاري تحت رعاية الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبمشاركة 100 لاعبة من 15 دولة.

وجاء حفل الافتتاح مبهراً بحضور الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والشيخ سعود المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعلي سالم المدفع نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ود. سرحان المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج وكريمة المعيني رئيس مجلس إدارة نادي فتيات الشارقة ونائبتها خولة السركال.

حضور

شهد حفل الافتتاح تكريم الشركات الراعية والهياكل الرياضية الداعمة للبطولة بالإضافة إلى تكريم خاص للاعبة روضة السركال تقديراً لإنجازاتها الكبيرة في لعبة الشطرنج وفي مقدمتها إحرازها لقب بطولة العالم للناشئين سبتمبر الماضي.

وصرح الشيخ سعود المعلا رئيس نادي الشارقة للشطرنج بأن بطولة الشارقة لشطرنج السيدات حققت العديد من المكاسب للعبة ولرياضة المرأة بشكل عام في الإمارات وساهمت بشكل كبير في الترويج للشطرنج النسائي.

وقال: تبرز قيمة البطولة في عدد المشاركات البالغ 100 لاعبة من 15 دولة، وهي تحصد النجاح تلو الآخر وأتمنى أن تتحول إلى بطولة مفتوحة في السنوات المقبلة حتى تحقق المزيد من المكاسب.

كما أوضح علي سالم المدفع نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن المجلس لديه أهداف استراتيجية لدعم الرياضة فردية أو جماعية من بينها الشطرنج الذي يعتبر من الرياضات الأكثر انتشاراً في الشارقة .

والتي تحظى باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة نظراً لدورها المهم في تطوير القدرات الذهنية للاعبين، وقال: نشكر نادي فتيات الشارقة للشطرنج على تنظيم هذه البطولة المتميزة التي تشهد مشاركة كبيرة من اللاعبات.

فخر

في حين، أكد د. سرحان المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، أن بطولة الشارقة الدولية لشطرنج السيدات تعتبر من أهم الفعاليات الشطرنجية التي تقام في الدولة والمنطقة الخليجية والعربية.

وقال: نفخر بمشاركة 30 لاعبة من خارج الدولة من المصنفات، ما يدل على مكانة البطولة وسمعتها الطيبة على الساحة الشطرنجية العالمية، موضحاً أن البطولة فرصة للاعباتنا لتطوير قدراتهن بفضل الاحتكاك بخبرات.

دعم

من جهتها تقدمت كريمة المعيني بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإلى قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، على الدعم اللامحدود لرياضة المرأة في إمارة الشارقة.

وأكدت المعيني على التطور الكبير الذي شهدته رياضة الشطرنج في الإمارات بفضل دعم قيادتنا الرشيدة للعبة، موضحة أن بطولة الشارقة لشطرنج السيدات لعبت منذ نسختها الأولى في 2010 دوراً بارزاً في دعم الشطرنج النسائي والتعريف به خارجياً خاصة بعد أن أصبحت بطولة مصنفة دولياً.