منصور بن محمد يتوج فريق نيسان ليف بطلا لبولو الشاطئ دبي 2017

توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، فريق نيسان بكأس بطولة بولو الشاطئ دبي 2017 التي تقام للعام الثالث على التوالي برعاية شركة "نيسان"، والتي انطلقت منافساتها أمس في سكاي دايف دبي.

ونال فريق نيسان ليف كأس البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق رويال بيرلز بواقع 9/6، بينما حل فريق هيلز في المركز الثالث أثر فوزه على فريق أرت مارين بنتيجة 5/1.

وعبر سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، عن سروره بالنجاح الذي حققته بطولة بولو الشاطئ التي تعد من البطولات المهمة والمميزة في الأجندة الرياضية السنوية بدبي، مضيفاً أن هذه البطولة ولدت في دبي، وانتشرت في العالم، كما أصبحت إضافة كبيرة للتنوع الذي يميز أجندتنا الرياضية السنوية، وملتقى لأبرز نجوم رياضة البولو وعشاقها.

وأكد سعيد حارب على أن مجلس دبي الرياضي حريص على توفير أسباب النجاح والتطور للفعاليات الرياضية المختلفة، ودعم سبل نجاحها وتعزيز مكانة الدولة في رعاية الرياضة وتنظيم بطولاتها المتنوعة.

وقد تميزت نسخة هذا العام من البطولة منذ انطلاقتها الأولى في دبي عام 2004 بمشاركة واسعة من لاعبين محليين ودوليين ينحدرون من دول مثل الأرجنتين وألمانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى مشاركة الأخويين طارق وراشد البواردي، اللذين يمثلان الإمارات العربية المتحدة ويلعبان دوراً مؤثراً في المشهد المحلي والدولي لرياضة البولو.