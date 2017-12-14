ختام مميز للفائزين بألقاب الراليات والأوتوكروس

أقام نادي الإمارات لرياضة السيارات، احتفالاً مميزاً مساء أول من أمس في فندق قصر عجمان، حضره الشيخ عبد الله بن فيصل بن سلطان القاسمي مؤسس النادي، والشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس اللجنة المنظمة، والشيخ صقر بن عبد الله بن فيصل القاسمي نائب رئيس اللجنة المنظمة.

ومحمد بن سليم رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة، رئيس اتحاد الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وعمر خلف ممثلاً للهيئة العامة للرياضة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية التي أسهمت في نجاح بطولتي الراليات والأتوكروس 2017.

كما أعلنت اللجنة العليا بنادي الإمارات لرياضة السيارات، عن برنامج العام الجديد 2018 للبطولة المحلية للراليات، الذي شمل 5 جولات على مدار العام، ابتداء من شهر يناير وحتى ديسمبر من نفس العام، وقد تقرر أن تكون الجولة الأولى يوم 5 يناير، وهي رالي الشارقة، أما البطولة الثانية في إمارة أم القيوين يوم 9 فبراير، تليها الجولة الثالثة في رأس الخيمة بتاريخ 23 مارس.

فيما ستكون الجولة الرابعة في مدينة الذيد يوم 16 نوفمبر، في حين أن رالي الفجيرة سيكون ختام بطولة الإمارات للراليات، وسيقام بتاريخ 14 ديسمبر 2018

مستقبل

من جانبه، أوضح الشيخ صقر بن عبد الله القاسمي نائب رئيس اللجنة العليا، أن نظرة النادي المستقبلية شاملة، بحيث سيكون هدفها تطوير رياضة السيارات والسيارات على المستوى المحلي بدولتنا الحبيبة، مشيراً إلى أن الإمارات اشتهرت دوماً بكونها مهد الرياضات على مختلف أنواعها.

وقال إن نجاح بطولة الإمارات للراليات في دوراتها السابقة، يتماشى مع الأهداف التي وضعتها إدارة النادي، ممثلة في دور الشيخ عبد الله بن فيصل القاسمي مؤسس النادي، لأجل إعادة بريق الشهرة للراليات في الدولة، التي شكلت الأساس الذي انطلقت منه رياضة السيارات،.

وتطورت وتنوعت فعاليتها على مستوى الدولة، هو غنى عن التعريف، فهو المواظب الوحيد على المشاركة في الراليات منذ أوائل الثمانينيات على الصعيد المحلي أو الدولي في بطولة الشرق الأوسط.

تعاون

في حين، أكد الشيخ عبد الله القاسمي، أن النادي يحرص على التنسيق والتعاون المشترك مع كافة القائمين على هذه الرياضة في الدولة، أن كان نادي السيارات والسياحة بصفته ممثلاً للاتحاد الدولي لرياضة السيارات، وكذلك اتحاد الإمارات للسيارات والدراجات النارية، موضحاً أن تأسيس النادي وتنظيم بطولة الإمارات للراليات، تتماشى مع رغبة السائقين الذين لديهم رغبة ملحة في استمرار تنظيم السباقات المحلية.

كما أكد حرص اللجنة العليا على مشاركة أكبر عدد من السائقين، لا سيما الهواة الصاعدين، الذين لديهم الرغبة في التطور ووضع أقدامهم على الطريق الصحيح، وأثنى الشيخ عبد الله القاسمي على النجاح الذي تحقق، من خلال مشاركة كبيرة ومتنوعة للسباقات في أكثر من مدينة وإمارة، كما أشاد بمستوى التنافس القوي الذي أفرز مواهب صاعدة لديها مستقبل واعد في عالم رياضة السيارات.

نتائج

أسفرت نتائج بطولة الراليات عن تصدر الشيخ محمد بن عبد الله القاسمي النجم الإمارات الصاعد للمجموعة (N)، وللعام الثاني على التوالي، تصدر الكويتي سالم الضفيري المجموعى T 1، تلاه البريطاني صابر توث في المركز الثاني، أما المجموعة T 2، فتصدرها النجم الإماراتي المخضرم، تمجيد عبد الله.

بينما احتل الصدارة في المجموعة T 3، بطل الأوتوكروس اللبناني محمد شهاب، وفي فئة الدفع الأمامي أحرز سنيم ساني من الهند الصدارة، بينما أحرز الشيخ عبد الله القاسمي لقب بطولة المجموعة S.

وفي ترتيب المساعدين، تصدر اللبناني جوزيف مطر المجموعة، واحتل البريطاني باتريك مكمورن صدارة المجموعة T1، والسوري صالح الشاش صدارة المجموعة T 2، بينما حقق اللبناني روني مارون الفوز بلقب المجموعة T 3، وقد حقق الهندي موسى الشريف بطولة فئة الدفع الأمامي.

وقد حقق البناني المخضرم كابي خوري صدارة المجموعة S، وقام الشيخ عبد الله بن فيصل القاسمي، والشيخ صقر بن عبد القاسمي، ومحمد بن سليم، بتتويج الفائزين بألقاب البطولة، إضافة إلى تقديم دروع شكر وتقدير لكافة الجهات والهيئات الرسمية التي ساهمت في دعم ونجاح البطولة.