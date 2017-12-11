هجن الرئاسة تتألق وتنتزع «الناموس»

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي 2017 ـ 2018، ختام منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن العربية، والتي أقيمت مساء أمس، مع منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ للثنايا والحول والزمول.

والتي أقيمت لمسافة 8 كلم على أرضية الميدان الغربي بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي، كما شهد السباقات، الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

واستطاعت هجن الرئاسة، أن تحكم قبضتها على سيف الحول المحليات، وتنتزع مع «هملولة» ناموس الشوط الخامس، بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي، بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 12:21:9، تاركة المركز الثاني لـ «الظبي»، وفي المركز الثالث وصلت «صوغة»، وكلها بشعار هجن الرئاسة، وبقيادة المضمر الظافر بن جميل الوهيبي.

وفي الشوط السادس وسيف الحول المهجنات، تصدرت «خيرة» لهجن الرئاسة، منافسات الشوط، لتخطف السيف مع المضمر المجازف محمد بن زيتون المهيري، بعد أن قطعت مسافة الشوط بتوقيت بلغ 12:16:9، وجاءت في المركز الثاني «بلشة» لهجن الرئاسة، مع المضمر علي بن جميل الوهيبي، وبتوقيت قدره 12:18:5، وفي المركز الثالث، وصلت «مهمة» لهجن العاصفة، مع المضمر غياث الهلالي، وبتوقيت بلغ 12:20:7.

الشعار الأحمر

في الشوط السابع، والمخصص للزمول المحليات، كان الموعد مع «الواش» لهجن الرئاسة، والمضمر علي بن جميل الوهيبي، ليضيف النقطة الخامسة للشعار الأحمر، وأنهى مسافة الشوط بلغ 12:38:0، تاركاً المركز الثاني لـ «شاهين» بشعار هجن الرئاسة مع المضمر محمد بن زيتون المهيري بتوقيت بلغ 12:43:2، ووصل في المركز الثالث «نداوي» لهجن الرئاسة، مع المضمر محمد بن زيتون المهيري، وبزمن قدره 12:44:7.

وفي الشوط الثامن، آخر أشواط جائزة زايد الكبرى، كان الموعد مع «صوغان» لهجن زعبيل مع المضمر راشد محمد مروشد، والذي خطف المركز الأول والناموس، بزمن قدره 12:48:8، وجاء في المركز الثاني «مرموق» لهجن العاصفة، بقيادة المضمر غياث الهلالي، وبزمن بلغ 12:50:8، ووصل في المركز الثالث «نشوان» لهجن الرئاسة، والمضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، بزمن بلغ 12:51:5، وبعد ختام المنافسات، توج الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الفائزين بالرموز، مع عبد الله مبارك المهيري مدير اتحاد سباقات الهجن.

خيال ومنيعة

تصدرت «مطفية» لهجن الرئاسة، مراحل الشوط الأول لفئة الثنايا، مع المضمر راشد محمد بالسم المنصوري، لتخطف الخنجر، بعد أن قطعت مراحل الشوط بتوقيت بلغ 12:23:8، وجاءت في المركز الثاني «خيال» لهجن العاصفة، والمضمر غياث الهلالي، بزمن بلغ 12:23:8، وفي المركز الثاني، وصلت «منيعة» لهجن الرئاسة، والمضمر علي بن جميل الوهيبي، بتوقيت بلغ 12:24:0، وفي الشوط الثاني للثنايا وخنجر الأبكار المهجنات، انتزعت «الكورة» بشعار هجن الرئاسة،.

والمضمر محمد بن زيتزن المهيري، ناموس الشوط والمركز الأول، بتوقيت قدره 12:14:2، تاركة المركز الثاني لـ «ثمينة» بشعار هجن العاصفة، والمضمر غياث الهلالي، بزمن بلغ 12:14:4، ووصلت في المركز الثالث «الشاهينية» لهجن الرئاسة، والمضمر راشد محمد بالسم المنصوري، بزمن بلغ 12:17:4، وفي الشوط الثالث، والمخصص للثنايا جعدان محليات، انتصر «ظبيان» لهجن زعبيل، بقيادة راشد محمد بروشد، على منافسيه، محرزاً المركز الأول والناموس، بزمن قدره 12:23:3.

وجاء في المركز الثاني «صخر» لهجن الرئاسة، والمضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، بزمن قدره 12:32:7، ووصل في المركز الثالث «هرمز» بشعار هجن الرئاسة، والمضمر محمد بن زيتون المهيري، وبتوقيت قدره 12:36:7، وفي الشوط الرابع لفئة الثنايا، عادت هجن زعبيل من جديد لتخطف رمز الثنايا الجعدان المهجنات مع «مكرم»، والمضمر راشد محمد مروشد، وبزمن بلغ 12:32:5، وجاء «نسناس» لهجن العاصفة، والمضمر غياث الهلالي، في المركز الثاني، بتوقيت قدره 12:33:0، ووصل «شرط» لهجن الرئاسة، مع المضمر محمد عتيق بن زيتون في المركز الثالث، وبتوقيت بلغ 12:34:0.