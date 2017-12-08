رابع جولات جوجيتسو «غراند سلام» في يناير

أعلن اتحاد الجوجيتسو عن إقامة المحطة الرابعة من جولات الجوجيتسو العالمية المرموقة «أبوظبي غراند سلام» العالمية للجوجيتسو لعام 2017/‏ 2018، في صالة مبادلة أرينا في العاصمة، يومي 12 و13 يناير المقبل، بمشاركة أفضل اللاعبين في العالم، يتقدمهم نجوم منتخبنا الوطني، وكانت قد أقيمت ثلاث جولات متتابعة ناجحة في كل من طوكيو باليابان، ولوس أنجليس في أميركا، وريو دي جانيرو بالبرازيل، وها هي تستقبل مجدداً أبرز اللاعبين واللاعبات المشاركين في رابع الجولات، فيما ستكون المحطة الخامسة والأخيرة في العاصمة الإنجليزية لندن يومي 10 و11 مارس المقبل، وسوف تترجم الميداليات من كل فئة إلى نقاط تضاف إلى رصيد اللاعبين الفائزين، في التصنيف العالمي، بالإضافة إلى الجوائز النقدية، وسيحصل كبار المنافسين على جوائز كبيرة في نهاية الموسم، حسب التصنيف العالمي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.

فئات وجوائز

وتشمل الفئات العمرية المشاركة في الجولة الرابعة، الناشئين (16-17 عاماً)، والكبار (18-29 عاماً)، والأساتذة الفئة الأولى «ماسترز1» (30-35 عاماً)، والأساتذة الفئة الثانية «ماسترز2» (أكبر من 36 عاماً)، وأما فئات الحزام تشمل: فئة الكبار حتى الأساتذة 2 (الأبيض والأزرق والأرجواني والبني والأسود)، وأما أحزمة الناشئين تشمل (الأبيض والأزرق)، وأصحاب الأحزمة من الأصفر إلى الأخضر، سيقاتلون كما لو كانوا يحملون أحزمة زرقاء، وستُمنح الميداليات للحاصلين على المركز الأول والثاني والثالث من كل فئة، وتبلغ قيمة الجوائز المرصودة للبطولة 190 ألف دولار، وتتراوح قيمة الجائزة المالية الممنوحة ما بين ألف دولار إلى 3,750 دولاراً، في عدة فئات، تتضمن الكبار الحاصلين على الحزام الأسود والمحترفين في فئات الحزام الأزرق والأرجواني والبني والأسود للرجال والنساء، وسيحصل الفائز بالمركز الأول في فئات الوزن المختلفة على 200 نقطة، والثاني على 160 نقطة، والثالث على 120 نقطة، والرابع 100 نقطة، وسيحصل الفائزون من المركز الخامس إلى الثامن على 80 نقطة.

دولة رائدة

وقال عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو: «بفضل رؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يلهمنا ويحفزنا على تطوير القيم الإنسانية والرياضية من خلال رياضة الجوجيتسو الراقية، فإن هدفنا ورسالتنا هي تحويل دولة الإمارات إلى دولة رائدة في رياضة الجوجيتسو، نظراً لأننا دولة تسعى دائماً للوصول إلى الكمال، وهذا ما نعمل من أجل تحقيقه».

محطة مهمة جداً

وأضاف «هذه هي المحطة الرابعة من بطولة أبوظبي غراند سلام، وهي مهمة جداً لهذه المنطقة، حيث يمكن أن يشارك فيها العديد الرياضيين من الشرق الأوسط، لذلك نحن نتطلع إلى جذب أفضل لاعبي رياضة الجوجيتسو إلى أبوظبي، وتقديم عرض ممتاز يرضي الجماهير، وخططنا الاستراتيجية لعام 2018-2019، أصبحت بالفعل قيد التنفيذ، لقد ضاعفنا عدد شركائنا في البث التلفزيوني هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي ونهدف إلى الارتقاء إلى المستوى التالي، وأن يحدث ذلك في الموسم المقبل بأكمله، لأن هدفنا هو جعل أبوظبي غراند سلام، منتجاً رياضياً دولياً مستداماً، وستسهم شراكاتنا مع الرعاة الرئيسيين والشركاء في تحقيق الأهداف في السنوات المقبلة».

رأي

قال ريكاردو إفانجيليستا، بطل الحزام الأسود البرازيلي: كانت ريو غراند سلام بالفعل حدثاً لا يصدق في الشهر الماضي، كان من المدهش أن أعود وألعب هنا، لقد رأيت هذه البطولة تنمو منذ البداية، فقد أصبحت حقاً أكبر جولة مرموقة لرياضة جيوجيتسو في العالم، إنه لمن دواعي سروري وفخري أن أتنافس في أبوظبي وأن أتطلع إلى تقديم عرض جيد للجماهير.