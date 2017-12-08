حمدان بن محمد: المهرجان يحمل اسماً غالياً

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، إن المهرجان الذي يحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يعتبر الأغلى على قلوب الجميع، وأن التواجد فيه هو الناموس الحقيقي لكل المشاركين، وقال سموه: نتواجد هنا لتجمعنا الفرحة، وعن مشاركة هجن العاصفة أوضح سموه، بأنه يتواجد كأحد المتابعين والمشجعين للشعار، موضحا أنه قبل الختامي الموسم الماضي وشوط السيف أعطى جميع الصلاحيات لمعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان ليكون المسؤول الأول عن هجن الرئاسة والعاصفة. جاء ذلك خلال مشاهدة سموه أمس، منافسات اليوم الرابع لجائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي بعاصمة ميادين الهجن في الوثبة بأبوظبي.

كما شهد منافسات سن اللقايا والإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ في الفترة المسائية، معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ سعيد بن جمعة بن مكتوم آل مكتوم.

وانتزعت هجن «الرئاسة» بشعارها العريق 5 رموز من أصل 8 تنافست عليها المطايا، فيما أحرزت هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وهجن العاصفة وهجن زعبيل رمزاً لكل منها.

بداية وفوز

كانت البداية مع «السايحة» لهجن زعبيل بقيادة المضمر راشد سعيد محمد مروشد التي توجت بناموس الشوط الرئيسي الأول والمخصص للقايا أبكار محليات لتحصد أول الرموز وهو خنجر بعد أن استطاعت أن تنهي مراحل الشوط بتوقيت قدره 7:12:1 دقائق، وجاءت في المركز الثاني «خيرة» لهجن الرئاسة مع المضمر محمد بن زيتون المهيري بعد أن قطعت المسافة بتوقيت قدره 7:13:1 دقائق. وانتزعت «تصريح» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد بن زيتون المهيري ثاني الرموز بعدما حلقت بخنجر اللقايا الأبكار المهجنات وقطعت مسافة الشوط في 7:16:4 دقائق، وجاءت في المركز الثاني «شقرا» لهجن زعبيل والمضمر راشد محمد سعيد مروشد وبزمن قدره 7:17:0 دقائق.

منافسات اللقايا

وأهدى «العفريت» لهجن الرئاسة الرمز الثاني في منافسات اللقايا بعدما انتزع درع الجعدان المحليات وأنهى الشوط في زمن قدره 7:11:9 دقائق، تاركاً المركز الثاني لـ «هداف» لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي وبتوقيت قدره 7:12:7 دقائق. وفي الشوط الرابع واصل محمد بن زيتون قيادة شعار هجن الرئاسة ليحرز ثالث الألقاب مع شوط اللقايا الجعدان المهجنات، وذلك عن طريق القعود «بدران» ليخطف الدرع وينهي المسافة بزمن بلغ 7:13:2 دقائق.

4 رموز

كما شهدت منافسات أمس التنافس على 4 رموز في سن الإيذاع لمسافة 6 كلم حيث تمكنت هجن الرئاسة من مواصلة تفوقها وانتزعت رمز الإيذاع الأبكار المحليات عن طريق «النهضة» بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي والتي انهت مسافة الشوط بزمن بلغ 8:55:1 دقائق، وحصدت الخنجر بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 300 ألف درهم.

رمز الجعدان

وفي الشوط السادس وثاني أشواط الإيذاع والمخصص للأبكار المهجنات كان الموعد مع «السايحة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد محمد سعيد مروشد التي انهت مسافة الشوط بزمن قدره 8:46:0 دقائق، لتحرز الخنجر.

وعادت هجن الرئاسة لتحلق بناموس ورمز الجعدان المحليات بعد فوز «الشامي» بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي بلقب الشوط السابع ليحصد درع الشوط بعد أن قطع المسافة بتوقيت قدره 8:59:2 دقائق.

وتوج «نايف» لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي بالرمز الثامن والأخير في أشواط الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ ونال درع الشوط ليهدي شعار العاصفة أول الرموز في الجائزة، وأنهى «نايف» السباق في زمن قدره 8:53:6 دقائق.

تشهد منافسات اليوم الخامس لجائزة زايد الكبرى 2017 - 2018 والمخصصة لفئة «الثنايا» التي تنطلق صباح اليوم إقامة 20 شوطا على أرضية الميدان الغربي في منطقة الوثبة بالعاصمة أبوظبي.

دعم

أكد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي، أن دعم ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، كان لها الأثر الكبير في الوصول لهذا الإنجاز.