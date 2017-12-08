الحمادي: سباق سريع وممتع

أكد أحمد عبد الرحمن الحمادي عضو فريق تريك دبي، أن سباق سيح السلم للدراجات الهوائية، جاء قوياً وممتعاً في الوقت نفسه، موجهاً الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه للسباق.

وأوضح الحمادي، أن فريق تريك دبي تأسس منذ 3 سنوات، ويضم بين 5 و10 دراجين هواة بقيادة فيصل المري، ويشارك باستمرار في السباقات المحلية، التي ينظمها اتحاد الإمارات للهواة وغيرها من السباقات الأخرى، مشيراً إلى أنه استعد بشكل جيد لسباق سيح السلم بتدريبات يومية تستمر أحياناً لـ4 ساعات، ولا تقل عن ساعة واحدة، وقال عضو فريق تريك دبي: الهدف من مشاركتي في السباق ليس الفوز فقط بقدر المشاركة في حدث بقيمة المنافسة نفسها.

وصرح الحمادي بأن رياضة الدراجات انتشرت بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة في الإمارات، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة التي رسخت مفهوم الرياضة أسلوب حياة وبفضل الاهتمام ودعم رياضة الدراجات التي تعتبر من الرياضات القديمة، وحققت قفزة نوعية في الإمارات بعد تنظيم طواف دبي وطواف أبوظبي.