30 دولة في ألعاب آسيا البارالمبية للشباب

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب يوم الأحد المقبل وتستمر حتى 14 ديسمبر الجاري، التي تستضيفها الدولة لأول مرة، وذلك بمشاركة 800 لاعب ولاعبة من 30 دولة، يتنافسون في 7 ألعاب هي:

«ألعاب القوى، والريشة الطائرة، والبوتشيا، وكرة الهدف، ورفعات القوة، والسباحة، وكرة الطاولة»، وجاء الإعلان عن البطولة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية للشباب بحضور ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، نائب رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية البارالمبية، مدير الألعاب، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية.

وممثلي الرعاة نادر الفردان المدير العام لغاز الإمارات، وإبراهيم الحداد مدير الاستثمار رئيس فريق الرياضة بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وأمل عبد الله المدير التنفيذي لمجموعة الديوان الملكي، وعلياء القمر، وسلامة راشد لاعبة منتخبنا الوطني للريشة الطائرة لأصحاب الهمم.

المرة الأولى

ورحب ثاني جمعة بالرقاد بالضيوف والوفود المشاركة في البطولة، مشيراً إلى أن الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب تنظم للمرة الأولى في مدينة دبي،‏ وهو الحدث الذي سيفتح آفاقاً جديدة لرياضة أصحاب الهمم في قارة آسيا والعالم أجمع، وقال: «على مدى سنوات عدة اكتسبت دولة الإمارات ودبي مكانة مرموقة من خلال استضافة العديد من كبرى الأحداث الرياضية الإقليمية والعالمية الناجحة، وها هي تواصل تعزيز هذه الصورة لتقدم للعالم تجارب مذهلة».

التطوير هدف

ومن جانبه، قال ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية: إن هدف اللجنة البارالمبية الآسيوية هو تطوير أجندة المسابقات وزيادتها على المدى الطويل للارتقاء بمستوى اللاعبين واللجان البارالمبية بالقارة الآسيوية، مشيداً بدعم قيادتنا الرشيدة لهذه الفئة التي تحظى بكل رعاية، التي أوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه المكانة المرموقة.

وكشف العصيمي عن عقد المجلس الآسيوي لجلساته يومي الجمعة والسبت المقبلين على هامش البطولة لمناقشة العديد من القضايا المهمة التي تستعد لها قارة آسيا على صعيد ألعاب أصحاب الهمم.

رعاية الحدث

وبدوره، أكد نادر الفردان المدير العام لغاز الإمارات، أن مشاركة غاز الإمارات كراع في هذا الحدث، إنما تأتي من منطلق حرص المؤسسة على دعم أصحاب الهمم الذين أثبتوا جدارتهم ورفعوا علم الدولة عالياً خفاقاً، وأما إبراهيم الحداد مدير الاستثمار رئيس فريق الرياضة بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، فقال إن الهيئة تحرص على المشاركة ودعم المنافسات الرياضية، وأصحاب الهمم من هذه القطاعات الهامة التي ينبغي أن تتم رعايتها.

تميمة

كشفت اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب عن تميمة البطولة وهي عبارة عن الجمل العربي، وكذلك الميداليات الخاصة بالألعاب والتي تم تصميمها خصيصاً لهذا الحدث، وتضمنت صوراً لبرج خليفة أبرز معالم دبي، وكذلك خريطة لقارة آسيا.