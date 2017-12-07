«النصيباء» تحلّق بخنجر الأبكار في منافسات الإيذاع

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي، منافسات اليوم الثالث لجائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن التي أقيمت لفئة الإيذاع ومسافة 6 كلم في الميدان الجنوبي بمنطقة الوثبة أمس.

وتوجت «النصيباء» لسعيد عبيد السبوسي برمز الشوط الرئيس الأول للأبكار المحليات الإنتاج، ونالت الخنجر بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 9:11:1 دقائق، وفي الشوط الرئيس الثاني والمخصص للأبكار المهجنات الإنتاج كان الموعد مع «مناخ» لسالم سعيد منانة الكتبي لتحرز الخنجر+300 ألف درهم، بعد أن جاءت في المركز الأول قاطعة المسافة بزمن قدره 9:10:9 دقائق.

وأهدى «منبع» لمحمد الدحبة قنازل العامري ناموس الشوط الرئيس الثالث والمخصص للجعدان المحليات الإنتاج، ليخطف الدرع بعد أن قطع المسافة بتوقيت قدره 9:05:6 دقائق، وفي الشوط الرئيس الرابع المخصص للجعدان المهجنات الإنتاج، خطف «مصدر» لمحمد سعيد مصبح النعيمي ناموس الشوط في اللحظات الأخيرة، ليحتفل بالدرع+200 ألف درهم، بعد أن قطع مسافة الشوط بزمن قدره 9:10:7 دقائق.

نوادر

وفي الشوط الخامس وأول الأشواط المفتوحة، كانت «نوادر» لهادف حمد عفصان المنصوري على موعد مع ناموس الأبكار المحليات لتفوز بالخنجر+300 ألف درهم، بعد أن أنهت المسافة بزمن قدره 9:04:00 دقيقة، وفي الشوط السادس والمخصص للأبكار المهجنات تصدرت «الشرقية» لراشدعلي نويصر المنصوري مراحل الشوط لتخطف الخنجر+300 ألف درهم .

وبزمن بلغ 9:12:2 دقائق، وفي سابع الأشواط المخصص للجعدان المحليات حلق «شاهين» لسويدان مصبح سالم المتفيج الكتبي مع المركز الأول، وانتزع الدرع+200 ألف درهم بتوقيت بلغ 9:06:8 دقائق.

وفي آخر الأشواط، كان «المشهر» لمحمد ناصر العوضي المنهالي أول الواصلين إلى خط الختام، ليحرز الدرع+200 ألف درهم، منهياً مراحل الشوط بزمن قدره 9:09:3 دقائق.

زيارة

من جهة أخرى، زار معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي، عزبة الأمير سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

واستقبل معاليه الأمير راشد بن ناصر، بحضور عدد كبير من ملاك الهجن في دول مجلس التعاون الخليجي، وقدّم المري الشكر لمعالي الشيخ سلطان بن حمدان على تلبية الدعوة، مؤكداً أن معاليه يحرص دائماً على الحضور بين ملاك الهجن لسماع احتياجاتهم ومطالبهم الخاصة بهذه الرياضة الأصيلة.

منافسة

على جانب آخر، تنطلق مساء اليوم ضمن منافسات اليوم الرابع لجائزة زايد الكبرى 2017 -2018 منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ للقايا والإيذاع على أرضية الميدان الجنوبي بمنطقة الوثبة، وحددت اللجنة المنظمة 8 أشواط للرموز لأشواط هجن الشيوخ، وتقام في الفترة المسائية ومسافة أشواط «اللقايا» 5 كلم و«الإيذاع» 6 كلم، وتنطلق الأشواط مساء اليوم حيث تبدأ التحديات مع فئة «اللقايا» وشوطي الأبكار المحليات والمهجنات، ويحصل من خلالهما الفائز على خنجر+300 ألف درهم.

وفي الشوطين الثالث والرابع المخصص للجعدان المحليات والمهجنات يحصل من خلالهما الفائز على الدرع+200 ألف درهم، وفي أشواط «الإيذاع» يحصل الفائز بأشواط الأبكار المحليات والمهجنات على الخنجر+300 ألف درهم، وفي أشواط الجعدان المحليات والمهجنات يحصل الفائز على الدرع+200 ألف درهم، كما يحصل الفائزون إلى المركز الخامس على جوائز نقدية قيمة.