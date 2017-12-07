100 لاعبة يشاركن في دولية سيدات الشارقة للشطرنج

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات عن مشاركة 100 لاعبة من 15 دولة في النسخة الثامنة التي تقام من 15 إلى 21 ديسمبر الجاري بنادي الشارقة للشطرنج والثقافة وينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة تحت رعاية الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة برئاسة كريمة المعيني رئيس مجلس إدارة نادي فتيات الشطرنج بالشارقة في فندق سنترو بالإمارة الباسمة، بحضور عبد العزيز النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي وحسين الشامسي أمين عام اتحاد الإمارات للشطرنج وخولة السركال نائبة رئيس اللجنة العليا وعائشة عبد الله الحوسني مدير البطولة ود. شيماء أحمد منسق عام البطولة.

مكسب للإمارة



وأكد عبد العزيز النومان أن بطولة الشارقة الدولية لشطرنج السيدات مكسب للإمارة الباسمة التي أصبحت في مقدمة المدن المستضيفة للفعاليات الشطرنجية ما يمكن لاعبينا من الاحتكاك بأفضل المصنفين والارتقاء بمستوياتهم.

وقال: تأتي لعبة الشطرنج في المركز الثالث على صعيد اهتمامات مجلس الشارقة الرياضي الذي يدعم كل الفعاليات والبطولات في الإمارة بهدف نشر هذه الرياضة وتحسين مستوى اللاعبين ما يتماشى مع رؤية المجلس لتطوير الألعاب الفردية.

وأوضح النومان أن مجلس الشارقة الرياضي يسعى لمواصلة دعم لعبة الشطرنج بعد إشهار 4 أندية وسيتم إشهار أندية أخرى العام المقبل منها 3 أندية نسائية في عدة ألعاب لتحقيق طفرة نوعية لرياضة الشارقة، مؤكداً وضع حجر الأساس للمقر الجديد لنادي فتيات الشارقة في 2018 بعدما تم اعتماد التصميم النهائي للمبنى.

دعم القيادة



وتوجهت كريمة المعيني بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة نادي سيدات الشارقة على الدعم اللامحدود للقطاع الرياضي بشكل عام ولعبة الشطرنج بشكل خاص.

كما تقدمت كريمة المعيني بالشكر إلى الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة على رعايتها الكريمة الدائمة للبطولة وإلى مجلس الشارقة الرياضي على ما يقدمه من دعم معنوي ومادي لنادي فتيات الشارقة ما مكنه من تنظيم العديد من البطولات والفعاليات الشطرنجية على المستوى المحلي والدولي.

وأكدت أن البطولة تحظى دائماً بمشاركة العديد من اللاعبات الدوليات من مختلف الدول وتشكل فرصة ثمينة للاعبات النادي والإمارات بشكل عام لتطوير قدراتهن بفضل الاحتكاك بأبرز اللاعبات في العالم وأن البطولة أصبحت حدثاً استثنائياً في الشطرنج النسائي، وتحظى باهتمام كبير من الأسرة الشطرنجية في الإمارات وخارجها.

إقبال متزايد



وأوضحت خولة السركال أن الإقبال المتزايد من مختلف الجنسيات العربية والآسيوية والأوروبية يؤكد النجاحات السابقة والمكانة التي أصبحت تحظى بها بطولة سيدات الشارقة على الساحة المحلية

والدولية وقالـت: نشعر بالفخر لما تحققه البطولة من نجاحات مستمرة من عام لآخر، وكونها البطولة النسائية الشطرنجية الوحيدة في الدولة، وتبرز أهميتها ومكانتها على الساحة الدولية من خلال الإقبال المكثف للمشاركة في فعالياتها لكننا اكتفينا بـ 100 لاعبة، وكشفت عن مشاركة 4 لاعبات من الأساتذة الكبار من ضمنهن لاعبتان تحملان تصنيف «دبليو جي ام» و«اي ام».



