القوى تصدر بياناً تؤكد استلام الحكم النهائي 13 نوفمبر

أصدر اتحاد ألعاب القوى، بياناً رسمياً مساء اليوم، أوضح فيه بعض الحقائق عما شهدته الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة، عن إيقاف عداءة المنتخب الوطني إلهام بيتي، بسبب تعاطي المنشطات.

أشار الاتحاد في بيانه، إلى أن الحكم النهائي في القضية صدر يوم 8 نوفمبر الحالي، وأن الاتحاد لم يستلم الحكم رسمياً "الاثنين"، وبالتالي لم يكن من حقه الإعلان أو الكشف عن تفاصيل القضية، إلا بعد تسلم الحكم الرسمي، وإلا يحول الاتحاد إلى لجنة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، لتسريب أخبار عن تحقيق ساري في قضية منشطات.

كما أوضح البيان، أن الحكم النهائي، تم تسليمه بالفعل إلى الهيئة العامة للرياضة، والجهات المختصة المسؤولة، بما يفترض على الاتحاد من مبادئ السرية لحين الانتهاء من القضية، وأشار المستشار أحمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لألعاب القوى رئيس الاتحاد الإماراتي، أن اللاعبة إلهام بيتي كانت مصابة طوال الفترة الماضية، وأن لديه المستندات الرسمية التي تثبت ذلك، وسوف يظهرها للجهات الرسمية المختصة فقط.