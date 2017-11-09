العين يجدد رفضه لإعادة نهائي الطائرة

جددت شركة نادي العين للألعاب الرياضية رفضها قرار إتحاد الكرة الطائرة القاضي بإعادة نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة والذي ترتب عليه سحب اللقب من فريق العين، بعد فوزه على بني ياس في تلك المباراة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بحضور مطر الدرمكي نائب رئيس شركة العين للألعاب الرياضية، والذي أكد أن العين متمسك بحقه موضحا أن الاتحاد الإماراتي تجاوز لوائحه المحلية وخاطب الاتحاد الدولي، وبناء عليه فقد طالبناه بمدنا بمكاتباته للاتحاد الدولي، ورد الأخير عليه بالاضافة لخطاب بني ياس للاتحاد، وإيقاف تنفيذ قرار إعادة المباراة، وأوضح انه أخيرا تم الرد على خطابنا بتكوين لجنة الأحداث التي ستعقد اجتماعها لمناقشة الامر يوم 12 الجاري.

وأكد الدرمكي أن العين مستمر في المطالبة بحقوقه ولن يتردد في رفع الأمر الي محكمة الكأس إذا دعى الأمر، وأعرب عن أمله في أن لا تصل الأمور إلى هذا الحد.