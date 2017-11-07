العين يرد على قرار إعادة نهائي كأس نائب رئيس الدولة للطائرة

أعلن نادي العين للألعاب الرياضية، رفضه قرار اتحاد كرة الطائرة، الخاص بإعادة نهائي مباراة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للطائرة، والمترتب عليه سحب اللقب من البطل المتوج عن جدارة واستحقاق.

وأبدى العين أسفه واستغرابه الشديدين في بيان نشره على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت، مؤكداً: "علمنا من وسائل الإعلام أن نادي بني ياس تقدم باحتجاج حول الأحداث التي رافقت المباراة النهائية، وافتقد الاتحاد إلى مبدأ الشفافية، ولم يخطر العين رسمياً حول التفاصيل المرتبطة باحتجاج وشكوى الفريق المنافس".

كما أعلن العين تحفظه على قرار اتحاد الكرة الطائرة الذي تشوبه الضبابية مطالباً الاتحاد الإماراتي الاطلاع على جميع المراسلات الخاصة بالقضية والتي تم توجيهها للاتحاد الدولي.

وأشار العين في بيانه، إلى أن النادي حصل على معلومات مؤكدة أن اتحاد الطائرة قام بدراسة القضية قبل أن يبادر برفع ملفها إلى الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، دون علم أحد أطراف القضية الأمر الذي يفتقد إلى مبدأ الحيادية.

وأكمل: "خاطبنا الاتحاد المحلي رسمياً لإفادتنا حول صحة ما ظلت تتناوله وسائل الإعلام حول قضية كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، إحدى المسابقات الرسمية، كما طالبنا بنسخة من الخطاب الموجه للاتحاد الدولي اتساقاً مع مبادئ الشفافية".

‏‏وزاد: "أقر الاتحاد المحلي بصحة ما تناقلته وسائل الإعلام حول القضية ومخاطبته للاتحاد الدولي، بهدف الوقوف على مدى قانونية القرارات التي اتخذها حكام المباراة النهائية ولم يزودنا بخطابه المرسل للاتحاد الدولي، واضطررنا إلى إعادة طلبنا الخاص بالاطلاع على نسخة من الخطاب للوقوف على دقة شرح ‏الحالة والاستفسارات المطلوبة من الاتحاد الدولي".

وقال النادي: "إن الاتحاد الإماراتي للكرة الطائرة، تجاهل جميع مطالب العين الخاصة بملف قضية إعادة مباراته النهائية ليفاجئنا يوم أمس الاثنين، برسالة تتضمن قرار إعادة المباراة النهائية بتاريخ 28 نوفمبر الجاري، مستندا ‏في ذلك إلى رد الاتحاد الدولي بوقوع الحكام في خطأ في تطبيق اللوائح للعبة، والخاص بشأن التبديل الاستثنائي بناءً على الحيثيات التي أرسلها الاتحاد الإماراتي إلى الاتحاد الدولي".

‏وتساءل نادي العين في بيانه، حول طبيعة الذنب الذي اقترفه حتى يحمله اتحاد الكرة الطائرة تبعات أخطاء التحكيم، خصوصاً وأن النادي التزم بتطبيق كافة لوائح اللعبة وقوانينها، ولم يرتكب أي مخالفة يستحق عليها عقوبة.

‏وأكد انه لا يوجد أي منطق في العالم يحمل النادي خطأ تحكيم، وكان الأجدر أن يعاقب اتحاد الكرة الطاقم أو لجنة التحكيم أو يعتذر بشجاعة لفشله في إدارة الأمور برمتها، خصوصاً وأن قواعد اللعبة لا تتضمن أي فقرة تفرض إعادة المباراة نتيجة خطأ في تطبيق قواعد اللعبة والحكم المكلف من قبل الاتحاد مسؤول مسؤولية ‏مطلقه عن تطبيق جميع قواعد اللعبة ويجب أن يكون ملما بكافة تفاصيلها.

‏واختتم العين بيانه مؤكداً: "يمكن لاتحاد الكرة الطائرة العودة إلى قواعد اللعبة وقوانينها الدولية التي أقرت في مقدمتها دور الحكم ‏ومنحه الصلاحيات المطلقة والثقة الكاملة في إدارة اللعبة، وعليه نطالب الاتحاد الإماراتي رسمياً بتعليق قرار إعادة المباراة حتى الانتهاء من تداول القضية بشكل قانوني وفقاً للخطاب الذي أرسلناه أمس، والذي تضمن اعتراض النادي على القرار".