25 ألف شخص في المهرجان الافتتاحي لـ "تحدي دبي للياقة"

لقي المهرجان الافتتاحي لـ" تحدي دبي للياقة " تجاوبا وتفاعلا كبيرا من الجمهور حيث و فر الفرصة لأكثر من 25 ألف مشارك لاختبار أكثر من 40 نوعا من الرياضات والأنشطة البدنيّة التي تناسب الجميع من كافة الأعمار ومستويات اللياقة البدنية.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي قد افتتح فعاليات المبادرة في 20 اكتوبر الجاري معلنا بداية 30 يوم من التحدي بهدف جعل دبي المدينة الأكثر نشاطا وحيوية في العالم.

وشهدت الفعالية حضور مشاهير الرياضة على مدى يومين من النشاطات الممتعة والرياضات الفردية والجماعية والعروض الرياضية على المسرح ومجموعة من الفعاليات التي حفزت الجميع على الاستمتاع بأوقاتهم ضمن بيئة رياضية مليئة بالنشاط والحيوية.

وتم إطلاق مبادرة "تحدي دبي للياقة" لتحفيز كافة المقيمين في إمارة دبي وزوارها على تعزيز نشاطهم البدني والالتزام بممارسة النشاطات الرياضية لمدّة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً.

ويضم التحدّي جميع أشكال الأنشطة البدنية الرياضية بدءا من المشي والرياضات الجماعية والتجديف على الألواح وقوفا وتمارين اليوغا وركوب الدراجات الهوائية وكرة القدم والكريكت على الشاطئ وغيرها الكثير والدعوة مفتوحة لجميع الأفراد من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية للانضمام للمبادرة مع أصدقائهم وعائلاتهم وزملائهم في العمل للاستمتاع بتجربة طرق جديدة ومشوقة لتحسين لياقتهم البدنية.