فيديو .. أول مصارعة عربية تنضم لـ"WWE"

نجحت الشابة الأردنية شادية بسيسو، في أن تصبح أول امرأة عربية من الشرق الأوسط تحظى بفرصة التدرّب لتصبح نجمة من نجوم مؤسسة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية "WWE"، وذلك بعد أن وقعت عقدا لتطوير المواهب مع الشركة.

وشاركت بسيسو، المتمرسة في رياضة الجوجتسو البرازيلية ومن محبي رياضة الكروس فت، في تجارب اختيار المواهب التي أجرتها WWE في دبي، في وقت سابق من هذا العام.

وكانت WWE قد أرسلت دعوات لأشخاص محددين فقط، وضمت مجموعة المواهب 40 رجلا وامرأة من الشرق الأوسط والهند، من خلفيات رياضية مختلفة.

وذكر موقع WWE: "بفضل قدرات بسيسو الرياضية وثقتها بنفسها والجاذبية الطبيعية التي تتمتع بها، نالت الفرصة لتبدأ تدريبها في مركز WWE للأداء في أورلاندو، فلوريدا في شهر يناير المقبل".

من جانبها، قالت بسيسو: "يشرفني أن أكون أول امرأة من الشرق الأوسط تتعاقد مع WWE، فالعمل مع هذه الشركة فرصة مذهلة بالفعل. لقد زرت مركز التدريب في أورلاندو وكنت حاضرة لفعاليات بطولة Mae Young Classic.وأنتظر بفارغ الصبر أن أبدأ مسيرتي لأصبح نجمة من نجوم WWE".

وستنضم بسيسو إلى مجموعة من المواهب العالمية في مركز WWE للأداء، وتأتي هذه المواهب من مختلف البلدان، بما فيها أستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وألمانيا، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة.