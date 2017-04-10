اعتماد اللائحة الفنية لكرة "الصالات" و"الطائرة" في دورة ند الشبا

اعتمدت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية عدداً من التعديلات على اللائحة الفنية لكرة قدم الصالات والكرة الطائرة بهدف زيادة قوة المنافسات ودعم جهود إدارات الفرق لاختيار أفضل اللاعبين لتمثيل كل فريق والاستعداد الأمثل للمشاركة في الدورة.

و تضمنت اهم التعديلات الجديدة على نظام بطولة كرة قدم الصالات، تقليص عدد الفرق المشاركة في النهائيات إلى 12 فريقا بدلا من 16 فريقا ( 4 فرق متأهلة من النسخة السابقة و8 فرق متأهلة من التصفيات) وذلك بهدف رفع المستوى الفني للبطولة، وكذلك زيادة في عدد اللاعبين المسجلين في القائمة الأولية، حيث ارتفع عدد اللاعبين المسجلين من 14 إلى 16 لاعباً مع الإبقاء على مبدأ تسجيل عدد 14 لاعباً في تقرير المباراة، بالإضافة الى تسجيل 3 حراس مرمى بدلاً من 2.

ويهدف هذا الإجراء إلى دعم الفرق المشاركة بلاعبين اثنين إضافيين عوضاً عن استبدال اللاعبين بداعي الإصابة.

وتسمح التعديلات الجديدة للفرق المتأهلة من التصفيات وعددها 8 فرق باستبدال 5 لاعبين من كل فريق عوضاً عن 4 ، حسب ما تضمنته لائحة النسخة السابقة ، فضلاً عن إمكانية استكمال اللاعبين للفرق التي لم تسجل عدد 16 لاعباً في مرحلة التصفيات.

كما تضمنت التعديلات خلال فترتي التصفيات والنهائيات تسجيل ومشاركة فعلية لعدد 3 لاعبين مسجلين بالأندية وفق النظام عوضاً عن قاعدة (2+1) التي كان معمولاً بها خلال النسخة السابقة، كما سمحت للفرق المتأهلة للنهائيات الاستعانة بعدد 4 لاعبين أجانب على ان يشارك فعلياً فوق الميدان عدد 3 لاعبين فقط.

الكرة الطائرة

أما أهم التعديلات الجديدة على نظام بطولة الكرة الطائرة، فكانت على النحو التالي: ارتفاع عدد اللاعبين المسجلين من 12 إلى 14 لاعباً ، بهدف دعم الفرق المشاركة بلاعبين (2) إضافيين عوضاً عن استبدال اللاعبين بداعي الإصابة. والسماح للفرق المتأهلة من التصفيات وعددها 4 فرق باستبدال 6 لاعبين لكل فريق حسب الحاجة ، فضلاً عن امكانية استكمال اللاعبين للفرق التي لم تسجل عدد 14 لاعباً في مرحلة التصفيات.

وكما يسمح خلال التصفيات والنهائيات بتسجيل ومشاركة فعلية لعدد 2 لاعبين مسجلين بالأندية ، وكذلك تسجيل لاعبين غير مسجلين أو لم يتم التجديد لهم في اتحاد الإمارات لكرة الطائرة من الموسم الرياضي 2014/2015 .كما يحق للفرق المتأهلة للنهائيات الاستعانة بعدد 2 لاعبين أجانب مقيمين أو غير مقيمين بالدولة.