5 سائقين من أكاديمية ضمان جاهزون لبطولة «O-Plate» للكارتينج

تشهد حلبة دبي كارتدروم يوم الجمعة المقبل انطلاق منافسات بطولة O-Plate المفتوحة للكارتينج للعام الرابع على التوالي والتي تضم هذه المرة فئات جديدة وجوائز قيّمة، وصممت البطولة خصيصاً لتشجيع السائقين الذين لم يحالفهم الحظ في المشاركة ببطولة الامارات.

ويدخل المنافسة خمسة سائقين من أكاديمية ضمان للسرعة في مختلف الفئات، وهم البطلة الإماراتية آمنة القبيسي الفائزة بذهبية الجولة السابعة من بطولة الإمارات للكارتينج التي استضافتها حلبة مسقط في السابع من يناير الماضي، وستشارك آمنة بفئة سينيور ماكس، وأما شقيقتها الصغرى حمدة ستشارك في فئة جونيور ماكس، وعلي الشامسي في فئة ميني وأحمد السعدي في فئة أيامي كاديت، وأما فئة البامبينو ستشهد مشاركة متصدر البطولة محمد القبيسي (7 سنوات).