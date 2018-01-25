وحوش الثلج.. مناظر خلابة في اليابان

المصدر:
  • سكاي نيوز
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"وحوش الثلج" هو اسم يطلق على الأشجار الجليدية التي تشكل مناظر خلابة في منتجع زاو باليابان.

وتستقطب هذه الأشجار ذات الأشكال الغريبة السياح من مختلف أنحاء العالم.

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