وحوش الثلج.. مناظر خلابة في اليابان

"وحوش الثلج" هو اسم يطلق على الأشجار الجليدية التي تشكل مناظر خلابة في منتجع زاو باليابان.
وتستقطب هذه الأشجار ذات الأشكال الغريبة السياح من مختلف أنحاء العالم.
"وحوش الثلج" هو اسم يطلق على الأشجار الجليدية التي تشكل مناظر خلابة في منتجع زاو باليابان.
وتستقطب هذه الأشجار ذات الأشكال الغريبة السياح من مختلف أنحاء العالم.
"وحوش الثلج" هو اسم يطلق على الأشجار الجليدية التي تشكل مناظر خلابة في منتجع زاو باليابان. وتستقطب هذه الأشجار ذات
إطلالات خلابة من الممرات الزجاجية لبرواز دبي، وثّقتها عدسة وكالة «رويترز» خلال تجوالها في المعلم السياحي الجديد الذي
القرية العالمية في دبي، بوابة حضارية للتلاقي الثقافي، حيث تحفل أجنحتها بالتنوع، ومن ضمن ذلك هذه الصور التي تقدم جزءاً
مشاركون بكرنفال في قرية فاشكيفتسي بالقرب من مدينة تشيرنيفتسي، غرب أوكرانيا، يرتدون أقنعة وأزياء متنوعة خلال «احتفالات
تنافس بعض رؤساء الطهاة البارزين في مسابقة إعداد أغرب وأفضل الوجبات التي ابتدعوها لتقديمها في بعض المناسبات المهمة.
أظهرت صور التُقطت للولايات المتحدة الأحوال الجوية السيئة في أرجاء البلاد، في الوقت الذي بذل فيه الأميركيون جهوداً جبارة لشق طرقهم وسط البرد القارس.
عرض آلاف المصورين المحترفين صورهم البانورامية الرائعة للطبيعة في مسابقة تصوير أقيمت أخيراً في مدينة لوس أنجليس بالولايات المتحدة.
التحقت الأميرة شارولت ابنة الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت بروضة أطفال قرب قصر كينزنغتون، الذي يقيم به الزوجان بلندن، الاثنين، لتبدأ الأميرة الصغيرة مشوارها التعليمي.
أضواء انعكست على منحوتات الثلج، في النسخة 32 من المهرجان الدولي للثلوج، في مدينة هاربين الصينية، والذي يشارك فيه
لا بد أن تتحدى البرد أمام هذا المشهد. فالطقس في شلالات نياغارا بارد الآن بشكل لا يصدق، حيث يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى -5 درجة مئوية بحلول يوم غد الجمعة.
لا تفتأ المنصات الرقمية تتحفنا بجديد المواهب، إذ تعج مواقع كـ«إنستغرام» و«فيسبوك» بالأشخاص الذين يحبون مشاركة تفاصيل
عمّت الاحتفالات العالم لاستقبال عام 2018، وانطلقت من نيوزيلندا، لتتوالى تدريجياً من آسيا إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، ثم أخيراً الأميركتين، وسط عروض ضوئية مذهلة، في وداع عام 2017.