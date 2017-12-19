الحداثة والطبيعة الخلابــة في دبي

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي صوراً على حسابه في "انستغرام" تمزج بين العراقة والحداثة والطبيعة الخلابــة والسواحل الساحرة التي تزخر بها دبي.
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي صوراً على حسابه في "انستغرام" تمزج بين العراقة والحداثة والطبيعة الخلابــة والسواحل الساحرة التي تزخر بها دبي.
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي صوراً على حسابه في "انستغرام" تمزج بين العراقة والحداثة والطبيعة الخلابــة والسواحل الساحرة التي تزخر بها دبي.
شارك ميكانيكيون في مواقع التواصل الاجتماعي بصور أثارت إعجاب الرواد، تظهر بعض القطط والأفاعي والحيوانات الأخرى، التي
التقطت بعض الصور المضحكة لقرود من مختلف الأنواع، وهي تمارس هواياتها المفضلة في سعيها الدؤوب إلى كسب قوت يومها، حتى لو
حطم قوس قزح ظهر في تايوان أخيراً، الرقم القياسي في مدة ظهوره، فقد واصل الظهور بصورة متواصلة تسع ساعات، ما أثار إعجاب
تقع مدينة ياكوتسك شمال شرق روسيا واستطاعت أن تحقق لقب أبرد مدينة على وجه الأرض بدرجة برد تصل إلى ” – 63 ” درجة مئوية، وبشتاء طويل يمتد على مدى 8 أشهر في السنة.
تعود كأس العالم للأندية مجدداً إلى ملاعب الإمارات مع استضافة النسخة الرابعة عشرة من البطولة التي تنطلق اليوم، بمواجهة
تتعدد مظاهر احتفال الإمارات باليوم الوطني الـ46، ويتسابق المواطنون والمقيمون على هذه الأرض الطيبة للتعبير عن عشقهم لتراب أرضها الذي منحهم أمناً وأماناً،
معرض دبي للطيران حدث دولي يمثل واجهة .. ويمثل رسالة .. ويمثل قدرات وطنية .. ويمثل وصولا عالميا نفخر به فهو كرنفال من
نظمت القوات المسلحة الإماراتية اليوم فعاليات العرض العسكري حصن الاتحاد2 على كورنيش الخان في الشارقة والتي شهدت عروضا
نشرت مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» ما وصفته بأروع الصور للأرض تم التقاطها في العام الجاري 2017. وتظهر بعض هذه الصور بهاء
عرض أحد المصورين المحترفين صوراً تذكارية لسيارات أكل عليها الدهر وشرب فسادت ثم بادت فتحولت في نهاية المطاف إلى خردة