الحداثة والطبيعة الخلابــة في دبي

المصدر:
  • دبي - البيان الالكتروني
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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي صوراً على حسابه في "انستغرام" تمزج بين العراقة والحداثة والطبيعة الخلابــة والسواحل الساحرة التي تزخر بها دبي. 

 

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