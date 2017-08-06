"عالم مدهش": السعادة في أبهى صورها

مرح لا حدود له: يستمتع الصغار في ركن "الرجوع إلى الطبيعة"، القاعة رقم 5 في مركز دبي التجاري العالمي، بعدد من الألعاب المائية المتنوعة التي تنشر السعادة في الأجواء وترسم البسمة على وجوههم.

لعب وتعلّم: يدعو "ركن القراءة"، الذي أطلقته هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي الثقافية)، الزوار الصغار إلى عالم من الكتب والأنشطة التثقيفية. ويروّج هذا الركن، الواقع في القاعة رقم 1، ثقافة القراءة بين الصغار والعائلات.



فقاعات المرح: يقوم محترفون متخصصون في صناعة الفقاعات بالتجول بين أركان "عالم مدهش"، ويقدمون للصغار فقاعات بأشكال وألوان مختلفة، حيث يستخدمون أدوات خاصة لصناعة فقاعات عملاقة تبهر الحضور من جميع الأعمار.

صناعة السعادة: يقدم "عالم مدهش" يومياً "ورشة عمل السعادة" التي تنظمها "ذا هابي بوكس" والتي تستخدم الفنون لتحفيز الإبداع والابتكار بطريقة مسليّة بين الصغار، ويمكن للآباء والأمهات مشاركة صغارهم ضمن أجواء عائلية مميزة.

ألعاب السرعة: يقدّم "عالم مدهش" لعشاق المحركات 4 ألعاب في ركن "شارع التسلية"، القاعة رقم 3، تضم مركبات بمحركات صغيرة، حيث يستطيع الصغار ركوب الدراجات الرباعية ضمن بيئة آمنة وبوجود مشرفين.

مشاهدة الحيوانات الأليفة: تساعد "حديقة الحيوانات الأليفة" في "عالم مدهش" الصغار على تعلم الكثير عن الحيوانات وكيفية والتعامل معها برفق. ويمكن للصغار مشاهدة ما يزيد عن 20 حيواناً عن قرب، مثل الأرانب والدجاجات والبط والحصان الصغير وغيرها.