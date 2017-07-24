الأمير جورج يحتفل بعيد ميلاده الرابع

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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أطلقت العائلة الملكية البريطانية صورة جديدة للأمير جورج رسميا ليأتي بالتزامن مع الاحتفال بمناسبة عيد ميلاده الرابع في القصر الملكي الذي أقيم السبت.

وأبدت وسائل الإعلام العالمية فضولاً كبيراً للحصول على صور الأمير الصغير، الذي سيلتحق بالحضانة شهر سبتمبر المقبل، غير أن عائلته تفرض إجراءات صارمة لحماية خصوصيته.

وحظي جورج بفرصة الركوب في طائرة هليكوبتر مع والده ووالدته وشقيقته الأميرة تشارلوت، وبدا واضحاً من ردة فعل الأمير الصغير مدى سعادته بركوب الطائرة، وبخاصة أنه يعشق الهليكوبتر. وكانت المفاجأة هدية من ويليام لابنه بمناسبة عيد ميلاده.

ونعرض في ألبوم شيق صوراً للأمير الصغير خلال سنواته الأربع، والتي كان ظهوره فيها محور اهتمام عائلته والعالم.

 

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