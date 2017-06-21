أشهى الأطباق وألذ الوصفات.. مفهوم جديد في حي دبي للتصميم

ابتكار أشهى الأطباق وتصميم ألذ الوصفات له تعريف جديد الآن في "حي دبي للتصميم"؛ مركز الإبداع في دبي، حيث تتجاور بيوتات أحدث التصاميم الراقية والمتاجر المتنوّعة مع مطاعم جديدة ملهِمة.

مونتروي – أحد أكثر متاجر "حي دبي للتصميم" تميزاً بما يقدمه من المشغولات الجلدية اليدوية الفاخرة، وخرائط المدن، والعطور الفريدة.

وجبة شكشومي– إحدى وجبات الإفطار طوال النهار التي يقدمها مطعم "ون لايف"

فرايم– أول متجر من نوعه في المنطقة يقدم نمط الحياة اليابانية بمختلف أطيافها مع مطعم لأطباق الرامين والجيزا الأصيلة ومعرض للأزياء الرجالية والنسائية والمستلزمات المنزلية اليابانية كلها ضمن "حي دبي للتصميم".

رئيس الطهاة بمطعم مولكيول الشيف أودو مورو يستمتع بابتكار فنون الطعام في "حي دبي للتصميم"

كعكة كرامبل التفاح الساخنة الشهية من "كرافت كافيه"

مطعم شي شارل – مطعم فرنسي راق معاصر يقدم الأطباق الحصرية من ابتكار طهاة محترفين حاصلين على نجمة مشلين الدولية.