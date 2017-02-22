طائرة دون طيار لتبادل الأغراض بين الجيران

تعددت استخدامات الطائرات دون طيار في الآونة الأخيرة في مختلف المجالات، سواء في الزراعة أو الصناعة أو الترفيه أو القطاع الأمني والعسكري، وكذلك توصيل الطلبات وغيرها من الاستخدامات، لكن أحدث هذه الاستخدامات هو تبادل الأغراض والهدايا والطعام بين الجيران.

في هذا الإطار، ابتكر المصمم البريطاني راكويل فرناندز طائرة مسيرة خاصة أطلق عليها اسم "ذا إير باك- The Air Pack" وصفها بأنها بمثابة "حمامة زاجلة" تعتمد فكرتها على توصيل الطلبات والأغراض بين أفراد الأسرة أو بين الجيران.

وقال فرناندز، إن طائرته تقوم بتوصيل غرض معين من غرفة لغرفة أو من مبنى إلى آخر أو تقوم بمهمة تبادل الأغراض وأطباق الحلوى بين الجيران.

وقال فرناندز: "تخيل أن جارك طلب منك كوباً من السكر، ولا يوجد لديك من يذهب به إليه، فبإمكانك إرساله له عن طريق وضع الكوب في المكان المخصص داخل الطائرة، ثم توجيهها وضبطها عن طريق الهاتف بواسطة تطبيق خاص يتم تحميله، ثم إيصاله إلى جارك، إنها فكرة رائعة حقاً".