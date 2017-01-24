صور مذهلة لأقدم أشجار العالم قد لا تصدق أنها حقيقية

رغم أنها تبدو من وحي عالم آخر أو كأنك تشاهد فيلماً من الكرتون، إلا أنها صور حقيقة لأقدم الأشجار في العالم والتي تعددت مسمياتها وأشكالها لتذهل من مروا بها طوال السنين الماضية.

للمصورة العالمية المقيمة في الولايات المتحدة بيث مون، هذه المعالم الشهيرة تقدم أكثر من مجرد تجربة تصوير رائعة، والتي أوضحت أوضح أنها وسيلة للتواصل مع الطبيعة مع مرور الوقت.

مون التي بدأت تلتقط الصور منذ عام 1990 عشقت تصوير الشجر عندما وجدت أن بعض أنواع الأشجار كانت موجودة منذ 4000 سنة.

وقالت لصحيفة "الديلي ميل" : لدي احترام وتقدير كبيرين للطبيعة ومن الصعب عدم الشعور بعظمة هذه الأشجار العملاقة في حضرة تاريخها والخط الزمني الذي شهدته.

وأردفت: واحدة من أول الصور التي التقطتها كانت لشجرة البلوط أثناء في المملكة المتحدة. لكن بعد فترة قصيرة من التقاط الصورة، تسببت عاصفة قوية في تدمير الشجرة.

هذه الحادثة دفعت مون لتصوير الأشجار حول العالم ونشرها لاحقاً في مجموعتين.

كثير من التخطيط يتجلى في مجموعة الصور مون وفي الصورة بالأسفل تظهر شجرة "دم التنين" في جزيرة سقطرى اليمنية.

لاتقاط الصور، تقوم مون بالتخييم في البرية بجانب الأشجار لتضمن وجودها أثناء شروق الشمس وعند الغروب. تظهر الصورة أدناه أشجار "وردة الصحراء" في جزيرة سقطرى باليمن.

شجرة البلوط في لينكولنشاير من بين أقدم أشجار البلوط في انجلترا. وكانت الشجرة الأولى التي صورتها مون.

مون بدأت تلتقط الصور منذ عام 1990 والصورة أدناه من منطقة الشجر الاستوائي في مدغشقر

تظهر الصورة في الأسفل أشجار في جنوب أفريقيا تعرف بالأشجار "المجوفة"، وهو نوع من أشجار الصبار، واستمدت اسمها من عملية تجويف الأشجار حتى تهتز.

تظهر هذه الصورة هي ما تبقى من شجرة الصنوبر في ولاية كاليفورنيا.