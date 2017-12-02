فرح الطفولة

رونق جاذب تعكسه فرحة الطفولة حين يكون موضوعها الاحتفاء بيوم الوطن، وهو ما يتجلى في الصورة لفتيات يمرحن خلال احتفالهن باليوم الوطني ال46 لدولة الإمارات، ضمن فعالية نظمتها «جمعية شمل للفنون» برأس الخيمة.
-
شرطة دبي تعثر على مبالغ وبضائع بـ11 مليوناً
كشف العقيد راشد بن صفوان، مدير إدارة المعثورات والأموال المتروكة بالإنابة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية
-
شرطة دبي تكشف غموض جريمة قتل آسيوي لزميله
كشف العقيد أحمد حميد المري، مدير إدارة مسرح الجريمة في شرطة دبي، عن فك غموض جريمة قتل، بعد هروب القاتل إلى بلده وشح
-
سلطان بن خليفة: أمل كبير في علاج السرطان بـ«البروتون»
أكد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية،
-
«الموارد البشرية والتوطين» تشغّل خدمة «تقييم» اليوم
تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من اليوم نظاماً جديداً لتصنيف المنشآت ضمن ثلاث فئات وفقاً للمستوى المهاري
-
خليفة يشكّل لجنة للتعاون بين الإمارات والسعودية
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئـــيس الدولة، حفظه الله،
-
أفريقي يزوّر توقيعاً إلكترونياً ويستولي على 4.5 ملايين درهم
استغل موظف من جنسية أفريقية عمله في أحد المصارف المحلية في الدخول إلى النظام الإلكتروني الخاص بأحد العملاء وتزوير توقيعه
-
إطلاق جهاز ذكي لقياس السكر في أبوظبي
تعتزم شركة اسينسيا الشرق الأوسط إطلاق الجهاز المبتكر "كونتور – نكست وان" لقياس نسبة السكر في الدم لأول مرة في الإمارات،
-
محمــد بن زايـد: الإمـارات حـريصة علـى تحديث وتطوير أساليب العمل الأمني
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
-
الإماراتي جابر الخييلي يشارك في أول عملية جراحية ذكية
سيجري الجراح الفرنسي توماس جريجوري بمشاركة جراح العظام الإماراتي جابر الخييلي، اليوم "الثلاثاء" أول عملية من نوعها في العالم،
-
قرار رئيس الدولة يتوّج متانة العلاقات الإماراتية السعودية
جاء قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،