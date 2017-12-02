فرح الطفولة

المصدر:
  • تصوير- إبراهيم صادق
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رونق جاذب تعكسه فرحة الطفولة حين يكون موضوعها الاحتفاء بيوم الوطن، وهو ما يتجلى في الصورة لفتيات يمرحن خلال احتفالهن باليوم الوطني ال46 لدولة الإمارات، ضمن فعالية نظمتها «جمعية شمل للفنون» برأس الخيمة.

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