تعرف على المرتب المثالي للحياة السعيدة

توصل علماء من جامعتي فرجينيا وبوردو الأمريكيتين إلى نتائج تبين متوسط الدخل الذي يجعل الإنسان سعيدا وراضيا عن معيشته.

وأوردت صحيفة Nature Human Behavior أن "العلماء قاموا بدراسات شملت بيانات جمعتها مؤسسة Gallup الاجتماعية لنحو 1.7 مليون شخص من 164 دولة حول العالم، شملت مرتباتهم وآراءهم التي أدلوا بها حول رضاهم عن وضعهم المعيشي".

وبعد تحليل البيانات، تبين أن متوسط المرتب المثالي ليشعر الإنسان بالسعادة يبلغ 95 ألف دولار سنويا، وليكون الإنسان راضيا عن وضعه المعيشي، فيجب أن يتراوح مرتبه ما بين 60 إلى 75 ألف دولار في السنة.

وأكدوا أن تلك الأرقام يمكن أن تختلف من بلد لآخر، فعلى سبيل المثال فإن المواطن الأسترالي بحاجة لـ 125 ألف دولار سنويا ليشعر بالسعادة، أما المواطن الأمريكي فبحاجة لـ 105 آلاف، فيما يحتاج مواطنو أوروبا الغربية إلى 100 ألف، أما سكان أوروبا الشرقية فـ 45 ألفا، بينما تكفي سكان أمريكا اللاتينية 35 ألفا.

ولم تتعلق تلك الأرقام بمكان الإقامة فقط، فوفقا للعلماء فإن الرجال بحاجة لمبالغ أقل من النساء ليشعروا بالسعادة، فيكفيهم متوسط راتب سنوي يبلغ 90 ألف دولار، أما النساء فبحاجة لـ 100 ألف، فضلا عن أن مستوى التعليم يلعب دورا في تلك العملية، فأصحاب مستويات التعليم العالية، لديهم طموحات أكبر وبالتالي فهم بحاجة لمبالغ أعلى لإنفاقها في مجالات تسعدهم.