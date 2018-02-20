يجب عدم التساهل مع ممارسات إيران التي تهدد الأمن الدولي والإقليمي
جاء في التقارير الصادرة عن القمة العالمية للحكومات 2018 العديد من الأفكار المستقبلية، والتي تم خوض النقاش فيها خلال القمة..
يعرف علم النفس الأسري الزواج بأنه تفاهم متبادل والتقاء روحي ونفسي وإنساني بين الزوج والزوجة، وهو مبني على هذا الأساس. وقد
نعود إلى أوراقنا القديمة، فتحمل لنا الكثير من الشجن، وتثير أحزاناً كانت ذات يوم رؤى لمستقبل لم تتحقق الكثير من أحلامه..
في مقال لي نشر في البيان استعرضت فيه أعمال مؤتمر القمة العالمية للحكومات في دبي لعام 2018، وأشرت إلى خطاب ألقاه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية..
كنت أترقب قرع جرس الفسحة كل يوم، لأنطلق راكضة إلى تلك الغرفة الصغيرة التي تتوسط الصفوف الدراسية، جديدة، كانت قد أُنشئت منذ مدة قصيرة.
يوم تفوزون فيها صارت مهمة، وتضعونها ضمن الإنجازات، ويوم تخسرون فيها تذمونها وتصفونها بأبشع الصفات..
وصف المؤرخ الإغريقي هيرودوتس أبناء النوبة بأنهم «الأطول قامة والأكثر وسامة من بين كل من قابلهم». وبالنسبة للمصريين
يجتاح العالم، حمى كرة القدم هذه الأيام بدرجة عالية، ولا نرى «العك»، إلا في عالمنا العربي، للأسف الشديد، ووصلت الخلافات حد الغليان والمعارك بالأيدي والأقدام..
يتشابه عالم الجريمة مع عالم الجراثيم والفيروسات بدرجة مذهلة، قد تصل إلى حد التماثل، فالجريمة ليست حالة طارئة مع البشر، قد
دار حوار اجتماعي بيني وبين سيدة في العقد الثالث من عمرها عن سلوكها مع أبنائها المراهقين بعد طلاقها من زوجها..
اضطراب طيف التوحد نوع من أمراض النماء العصبي متفاوت الحدة ينطوي على مستويات متوسطة إلى حادة من الأداء الاجتماعي والتواصلي والفكري والسلوكي.
ليس بعيداً عن مضمون وأجواء أنماط الحياة في بلدات المكسيك الحدودية، كان منبع ومنهل حكايات روايات الأميركي جون ستاينبك،
تتنوع المشاريع الابتكارية التي سجلت حضوراً مميزاً على منصات معرض أسبوع الابتكار في راك مول بإمارة رأس الخيمة ضمن شهر الإمارات للابتكار.
يقال إن الرحالة الوحيد الذي لم يكن جاسوساً أو راهباً مندساً ليتوغل أرض جزيرة العرب، هو الفرنسي شارل أوغست هوبير،
مسميات وألقاب مختلفة أطلقها أهالي حتا على الجبال المحيطة بمنطقتهم، تناقلوها جيلاً بعد آخر حتى ترسخت في أذهانهم،