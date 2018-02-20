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الأمن الدولي والإقليمي

المصدر:
  • عبد الله المعلمي مندوب السعودية في الأمم المتحدة
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يجب عدم التساهل مع ممارسات إيران التي تهدد الأمن الدولي والإقليمي

 

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