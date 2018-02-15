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النظام السوري

المصدر:
  • دانا وايت المتحدثة باسم «بنتاغون»
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لقواتنا الحق في الدفاع عن نفسها، ولا نبحث عن نزاع مع النظام السوري

 

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