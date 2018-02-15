آخر الأخبار

تصعيد روسي أميركي في سوريا

المصدر:
  • سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا
التاريخ:
طباعة Email

الولايات المتحدة تقوم بخطوات أحادية الجانب تقوض وحدة أراضي سوريا
 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon