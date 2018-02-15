آخر الأخبار

الضربة الأميركية

المصدر:
  • فاسيلي نيبينزيا المندوب الروسي في الأمم المتحدة
التاريخ:
طباعة Email

روسيا سترفع مسألة الضربة الأميركية لمجلس الأمن، وتطلب توضيحات من واشنطن

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon