روسيا سترفع مسألة الضربة الأميركية لمجلس الأمن، وتطلب توضيحات من واشنطن
يقول ويلي ويلش الرئيس التنفيذي لشركة «إياج» البريطانية، في توقيت ما قبل حصول مطار دبي على مراكز متقدمة عالمياً..
تاريخ الأتراك في البلاد العربية لم يكن مشرفاً، لا الجد ولا جد الجد يمكن أن يتفاخر به التركي عندما يقرأ أفعال الغزاة العثمانيين وولاتهم، وتكفي حكاية جمال باشا الجزار..
يتفق العلماء والباحثون أن البشرية ما كان لها أن تبلغ مراحل حضارية متقدمة، لولا اعتماد الإنسان على الملاحظة والبحث والاستقراء
إن كان هناك من أساء للقضية الفلسطينية فهم الإيرانيون، فقد كان الشاه حليفاً قوياً لإسرائيل، ولعب دوراً خطيراً في حرب 67، وعندما جاء الخميني
يقول مثلٌ شعبي في إيران «اكر لالاي بلدي جرا خابت نميبره»، أي إذا كنتَ كما تدّعي تعرف أغنية النوم فلماذا لا يأتيك النعاس
أصَرَّتْ أخت صديقتي على دراسة الأدب الإنجليزي بين يدي أستاذ الأدب المميز البروفسور الإنجليزي «تيري فرانسيس إيجلتون»..
في كلمته التي ألقاها في جلسة افتتاح الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات 2018 ، وصف معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل البيانات والذكاء الاصطناعي بأنهما نفط المستقبل..
وصف المؤرخ الإغريقي هيرودوتس أبناء النوبة بأنهم «الأطول قامة والأكثر وسامة من بين كل من قابلهم». وبالنسبة للمصريين
صدمني الخبر الذي يقول إن حوادث الإعدام الميدانية العلنية والتصفيات الجسدية الجماعية، التي نفذها أحد القادة العسكريين الليبيين ضد الدواعش..
مع سقوط جدار برلين في نهاية الثمانينيات الميلادية من القرن العشرين الفائت وصلت الليبرالية إلى أقصى درجاتها الممكنة فيما لم يبقَ أمام المّد الشيوعي غير الانكفاء
ليس بعيداً عن مضمون وأجواء أنماط الحياة في بلدات المكسيك الحدودية، كان منبع ومنهل حكايات روايات الأميركي جون ستاينبك،
تتنوع المشاريع الابتكارية التي سجلت حضوراً مميزاً على منصات معرض أسبوع الابتكار في راك مول بإمارة رأس الخيمة ضمن شهر الإمارات للابتكار.
يقال إن الرحالة الوحيد الذي لم يكن جاسوساً أو راهباً مندساً ليتوغل أرض جزيرة العرب، هو الفرنسي شارل أوغست هوبير،
مسميات وألقاب مختلفة أطلقها أهالي حتا على الجبال المحيطة بمنطقتهم، تناقلوها جيلاً بعد آخر حتى ترسخت في أذهانهم،
ما يطلق عليه علم الأبراج أو التنجيم هو صرعة تنتشر وتزدهر على غرار الصرعات كافة. ويجمع المنجمون برغم مقولة «كذب المنجمون