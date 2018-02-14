القدس

المصدر:
  • عبد الله المعلمي مندوب السعودية في الأمم المتحدة
التاريخ:
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أي إجراء للاحتلال الإسرائيلي تجاه القدس الشريف باطل وغیر ذي أثر

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