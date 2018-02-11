البرنامج الإيراني للصواريخ البالستية يمثّل تهديداً كبيراً للمنطقة
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الإمارات الشريك الموثوق به لفرنسا
شهدت أمس (السبت)، بحضور رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، ومعالي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات نورة الكعبي..
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"الإمارات" وطن العدالة وسيادة القانون
لتزايد الاهتمام دولياً بموضوع العدالة الاجتماعية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تخصيص يوم دولي للعدالة الاجتماعية يحتفل فيه العالم سنوياً، لدعم جهود المجتمع الدولي
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اجترار عصر الطوائف
سُئل أحد المتذاكين ذات مرة كما ترويها إحدى الطُرَف عمّن انتصر في الحرب العالمية الثانية، فأجاب بأنّ بريطانيا من انتصرت ومعها دول الحلفاء بينما خسرت ألمانيا ودول المحور..
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النوبة.. أرض الذهب
وصف المؤرخ الإغريقي هيرودوتس أبناء النوبة بأنهم «الأطول قامة والأكثر وسامة من بين كل من قابلهم». وبالنسبة للمصريين
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الأزمة الخليجية.. المخاض العسير
دخلت الأزمة الخليجية شهرها التاسع، من دون أدني بوادر على قبول قطر بحل لحلحلة الأزمة وإيجاد مخارج، سواء على الصعد السياسية..
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اختر حياتك، ودع الآخرين يفعلوا!!
يبدو لي قرار الارتباط أو الزواج تحديداً - بخلاف كل قرارات الإنسان في الحياة - قراراً شخصياً جداً طالما لم يخالف القواعد الثابتة،
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وجاء الرد من جيش مصر العظيم
في نهاية نوفمبر الماضي، وفي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من القوات المسلحة المصرية..
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أهمية استغلال الوقت في المجتمع
إن الإنسان الذي يعرف كيف يستغل وقته في أعمال مفيدة ونافعة، يكون أكثر سعادة من أولئك الذين يضيعون أوقاتهم من دون فائدة،
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قمة عالمية لحكومات المستقبل
منذ انطلاقها في دولة الإمارات، تواصل القمة العالمية للحكومات للعام السادس نجاحاتها كأكبر تجمع حكومي سنوي عالمي لوضع الاستراتيجيات واستشراف مستقبل الشعوب..
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الإمارات والهند.. علاقات استراتيجية
تجني الإمارات ثمار أدائها السياسي المتوازن تجاه قضايا المنطقة والعالم، ويظهر ذلك جلياً عبر علاقاتها مع دوله التي على