قالوا

ميليشيا الحوثي تنفّذ مشروعاً إيرانياً متكاملاً

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ميليشيا الحوثي تنفّذ مشروعاً إيرانياً متكاملاً منذ بدء تصدير الثورة الإيرانية.

علي محسن صالح

نائب الرئيس اليمني

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