قالوا

إيران تتجاهل بشكل وقح تعهّداتها الدولية

التاريخ:

نيكي هايلي

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نرى كيف تتراكم الإثباتات على أن إيران تتجاهل بشكل وقح تعهّداتها الدولية.

نيكي هايلي

مندوبة أميركا في مجلس الأمن

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