قالوا

سوريا الحرب والسلام والإعمار

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الأهم في سوريا هو وقف إسالة الدماء وتوفير المناخ للحل السياسي

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

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