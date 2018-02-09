إعمار سوريا الخطوة الانتقالية

نأمل في الانتقال إلى التخطيط للمستقبل وإعادة الإعمار في سوريا
فيدريكا موغيريني
مفوضة الاتحاد الأوروبي
نأمل في الانتقال إلى التخطيط للمستقبل وإعادة الإعمار في سوريا
فيدريكا موغيريني
مفوضة الاتحاد الأوروبي
لتزايد الاهتمام دولياً بموضوع العدالة الاجتماعية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تخصيص يوم دولي للعدالة الاجتماعية يحتفل فيه العالم سنوياً، لدعم جهود المجتمع الدولي
في لقاء جميل، وفي أجواء حلوة، جمعتنا أمسية اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، بعدد كبير من الأسرة الرياضية العربية
يمارس الضباب جولاته في أجوائنا بشكل دوري خلال فصل الشتاء. ولكنه يأبى إلا أن يحدث في بعض من هذه الجولات صدمات تلهب النقاش العام
ما من يوم يمر بنا دون أن نواجه نقداً من نوع ما، فمن الصعب إذا كنت من ذلك النوع الذي قرر أن يرسم حياته كما يريد ويعيشها ..
ما تفعله قطر لا يمكن وصفه سوى بأن تنظيم الحمدين لا يشعر بأنه يحكم دولة ذات سيادة وقرار، ولا حتى إحساس بالكرامة،
يسير ركب الحضارة من دون أن ينتظر أحداً، وهو هكذا منذ فجر التاريخ، ومنذ أن اخترع الإنسان العجلة، تلك التي دارت منذ آلاف السنين ولم تتوقف
للمرة الأولى ألتقي بسفير خادم الحرمين الشريفين إلى اليمن سعادة الأستاذ محمد آل جابر، لأسمع عن مركز إسناد لدعم العمليات الإغاثية في اليمن
إن الحادث المروع الذي أدى لتدهور أكثر من 44 سيارة فجر البارحة وتحول إلى مقطع فيديو مخيف يتداوله الناس، يحتاج إلى تفعيل
دولة الإمارات استحوذت على مكانة بارزة عربياً وإقليمياً ودولياً، وهي مكانة أُسّست وانطلقت من هوية الدولة الإيجابية
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،