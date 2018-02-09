قالوا

إعمار سوريا الخطوة الانتقالية

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نأمل في الانتقال إلى التخطيط للمستقبل وإعادة الإعمار في سوريا

فيدريكا موغيريني

مفوضة الاتحاد الأوروبي

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