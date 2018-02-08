تدويل المشاعر المقدسة

المصدر:
  • عادل الجبير - وزير خارجية السعودية
التاريخ:
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تدويل المشاعر المقدسة عمل عدواني، وإعلان حرب ضد المملكة

 

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