الجامعة العربية

المصدر:
  • د. عيسى تركي - نائب في البرلمان البحريني
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قطر تهدف لإضعاف دور الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي.

 

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