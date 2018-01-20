النظام القطري

المصدر:
  • مصطفى بكري - نائب في البرلمان المصري
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النظام القطري متخبط في سلوكياته وتصرفاته التي يمكن وصفها بغير المسؤولة.

 

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