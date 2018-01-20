النظام القطري متخبط في سلوكياته وتصرفاته التي يمكن وصفها بغير المسؤولة.
النظام القطري متخبط في سلوكياته وتصرفاته التي يمكن وصفها بغير المسؤولة.
أشبه بزنزانة، أوسع من وطن مسروق، اختصر المسافة بين البحر المتوسط وبين الصخر والسهل وطريق الشتات الشاق الطويل بهذه المسافة الشقية داخل مركز توزيع «المؤن» في المخيم.
مع أواخر عقد التسعينات، اشتد الجدل حول العولمة، فهناك من اعتبرها ظاهرة اجتماعية كونية، وعند آخرين حالة، وبعضهم عرف
ربما تبدو بعض المشاهد الكوميدية التمثيلية وكأنها تبالغ ـ لزوم الدراما - في عرض صور من تصرفات مديرين ومسؤولين تنفيذيين يتفننون في التسلط.
ليس غريباً على النظام القطري إنكاره جريمته الإرهابية باعتراض طائراته الحربية طائرات الركاب المدنية الإماراتية.
إن كان هناك من أساء للقضية الفلسطينية فهم الإيرانيون، فقد كان الشاه حليفاً قوياً لإسرائيل، ولعب دوراً خطيراً في حرب 67، وعندما جاء الخميني
لم تحظَ قضية في تاريخ العرب والمسلمين بالاهتمام على كل المستويات مثل قضية القدس، هي المدينة التي بقيت حاضرة على مدى آلاف السنين بكل ما تعنيه من مكانة.
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
لم تنجح الأحزاب والطوائف والمذاهب في الاستقرار على كراسي الحكم في كل البلدان التي سيطرت عليها، وعدم النجاح أو الاستقرار
في عمر معين، وبعد أن تكون قد مررت بالكثير من التجارب، التي أنضجتك، ومنحتك الكثير من المرونة في التكيف مع الظروف، والتعامل مع المواقف والشخصيات
ما الوهم ؟ الوهم الذي أقصد هو تلك التصورات والأفكار والخرافات التي يعتقد المرء بصحتها دون أي أساس واقعي ومنطقي وعقلي وعلمي،