قطر تهدد استقرار المنطقة

المصدر:
  • د. أنور قرقاش - وزير الدولة للشؤون الخارجية
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القرضاوي حرض على استهداف الإمارات وهو داخل الأراضي القطرية.

 

 

 

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