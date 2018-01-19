النظام القطري يعيش حالة هلع شديد من جراء تطورات الأزمة الراهنة.
منذ أن هبت رياح ما تعارف عليه بالربيع العربي، الذي استبشر به شباب تونس ومصر وسوريا واليمن خيراً وأملاً وتطلعاً، حيث
ربما تبدو بعض المشاهد الكوميدية التمثيلية وكأنها تبالغ ـ لزوم الدراما - في عرض صور من تصرفات مديرين ومسؤولين تنفيذيين يتفننون في التسلط.
إن كان هناك من أساء للقضية الفلسطينية فهم الإيرانيون، فقد كان الشاه حليفاً قوياً لإسرائيل، ولعب دوراً خطيراً في حرب 67، وعندما جاء الخميني
السؤال الذي يحير الكثيرين الآن، بعد حوادث اعتراض المقاتلات القطرية لطائرات الركاب المدنية الإماراتية، هو: ما الأسباب والدوافع.
تاريخ الأتراك في البلاد العربية لم يكن مشرفاً، لا الجد ولا جد الجد يمكن أن يتفاخر به التركي عندما يقرأ أفعال الغزاة العثمانيين وولاتهم، وتكفي حكاية جمال باشا الجزار..
ستبقى قطر تشعر بحجمها الصغير جداً جداً جداً، وهذا الشعور يدفعها لافتعال أزمات بعد أخرى، لن تتوقف دويلة قطر من الاندفاع صوب الأعمال غير المسؤولة.
«أمركة» أوروبا تسير على قدم وساق. يبدو هناك إشكالية في هذا الكلام، فقد ظهرت فجوات عدة عبر الأطلسي في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كان ينفر كثيرا من الأوروبيين بطرق لم يسبق لها مثيل.
الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها بالعراق في مايو المقبل تثير الكثير من الإشكالات على أكثر من محور على خلاف سابقاتها، فليس هناك إجماع على إجرائها في موعدها بسبب الظروف الاستثنائية.
بعض الأسئلة التي لا يزال كثيرون من العرب حتى يومنا هذا يطرحونها على المرأة الإماراتية أو الخليجية عموماً.
ما تشهده بلاد العرب الآن من أفكار وممارسات سياسية خاطئة باسم الدين والطائفة أو «الهُويّات الإثنية» سيكون هو ذاته، خلال الفترة القادمة، الدافع لتحقيق الإصلاح الجذري المطلوب في الفكر والممارسة،