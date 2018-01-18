اعتراض الطائرات الإماراتية

المصدر:
  • جلال الرشيدي - عضو وفد مصر في الأمم المتحدة
التاريخ:
طباعة Email

اعتراض الطائرات الإماراتية يعكس التخبط الذي وصلت إليه قطر في تعاملها مع أزمتها.

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon