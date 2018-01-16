عزلة دولية

المصدر:
  • غادة عجمي - عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري
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قطر تواجه عزلة دولية مع تزايد المقاطعة التي فرضتها الدول العربية الأربع عليها

 

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