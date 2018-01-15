قضية صغيرة

المصدر:
  • عادل الجبير - وزير الخارجية السعودي
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قطر ليست مسألة مهمة بل قضية صغيرة ولدينا مواضيع أخرى للتركيز عليها

 

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