لا أستغرب من تصرفات قطر

المصدر:
  • خالد بن أحمد آل خليفة - وزير خارجية البحرين
التاريخ:
طباعة Email

لا أستغرب من تصرفات قطر ورميها الدول المقاطعة لها بالأباطيل والإساءات

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon